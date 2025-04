Conheça o Atlético Grau, segundo adversário do Grêmio na Sul-Americana

O Grêmio entende que o confronto com o Atlético Grau, do Peru, nesta terça-feira (08), na Arena, seja o momento propício para dar início a uma reviravolta. Isso porque o adversário é considerado o mais frágil no Grupo D da Sul-Americana. Ou seja, a vitória é vista como inegociável e uma oportunidade para o técnico Gustavo Quinteros fazer a sua equipe ter uma performance convincente.

Tal esperança se explica mais pela fragilidade do oponente peruano do que indícios de uma evolução do trabalho. O Atlético Grau passou a ser considerado um clube da segunda prateleira em seu país há poucos anos. Afinal, conquistou este status, pois vive um dos seus melhores momentos da sua história ao se classificar para a Sul-Americana. Tal cenário era impensável até 2019, quando celebrou o seu centenário, e retornou à Primeira Divisão local após 35 anos. Contudo, não resistiu e foi rebaixado. Em 2021, venceu a Segunda Divisão e desde então teve êxito em se manter na elite.

Na atual edição do Campeonato Peruano, a equipe ocupa a nona colocação depois de seis rodadas. Mesmo sendo um clube centenário, conta com pouca tradição continental. Afinal, esta é apenas sua segunda participação na Sul-Americana. A primeira ocorreu em 2019, quando ainda estava na Segunda Divisão. Na ocasião venceu a Copa Bicentenário, torneio semelhante à Copa do Brasil, e também como premiação recebeu a vaga na competição internacional. Inclusive, esta é a primeira viagem oficial da equipe para enfrentar um adversário brasileiro em um torneio continental.

Orgulho de sua região e nome em homenagem a herói de guerra

O clube fica na cidade de Piúra, na região Norte do Peru, distante do eixo do futebol local, que parte da capital até o Sul. Neste cenário se encaixam Alianza Lima, Universitário do Peru e Sporting Cristal, que têm suas sedes exatamente em Lima. Neste contexto também estão o Melgar e o Garcilaso, os dois primeiros colocados do Apertura, bem como o Cienciano.

A partir da sua fundação, em junho de 1919, o clube se chamava Club Miguel Grau em homenagem a um herói nacional. O militar da Marinha, Miguel Grau Seminario, que conduziu o Peru na Guerra do Pacífico, quando enfrentou a Bolívia, ao fim do século 19. Posteriormente, houve a adoção do Atlético e vieram alguns apelidos. Entre eles o “Patrimônio de Piúra”, o qual destaca a importância do clube para a cidade e o Estado homônimo. Também recebeu a alcunha de “Los Blancos” (Os Brancos, na tradução para o português), em referência à cor predominante em seu uniforme. Uma situação curiosa, já que em seu escudo o vermelho e o amarelo serem dominantes.

Provável time para enfrentar o Grêmio

O adversário do Imortal tem como destaque o seu treinador, Ángel Comizzo, ex-goleiro com passagem de destaque pelo River Plate, que está no comando desde 2023. Já no elenco, o arqueiro Patrício Álvarez, que tem característica goleadora, pois é o cobrador de faltas e pênaltis do time. Por sinal, o jogador foi essencial na classificação do Atlético Grau para a fase de grupos da Sul-Americana. Na oportunidade, a equipe superou o Cusco FC, também do Peru.

O meio-campista Neri Bandiera também se sobressai no grupo. Porém, o seu companheiro de posição Paulo De La Cruz, outro notável jogador, será desfalque no jogo contra o Grêmio. Afinal, ele sentiu uma lesão no duelo contra o Godoy Cruz, na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A principal contratação do clube, o atacante Raúl Ruídiaz, de 34 anos, também será ausência. Isso porque o Atlético Grau concluiu as tratativas somente no último fim de semana. Por isso, não terá condições de atuar nesta etapa inicial do torneio continental.

Raúl ganhou destaque durante a disputa da Copa América de 2016, na edição centenária. Na oportunidade, ele marcou o gol que garantiu a vitória do Peru sobre o Brasil e a eliminação da pentacampeã mundial do torneio. Simultaneamente, o revés marcou a demissão de Dunga do comando da Seleção Brasileira. O possível 11 inicial para enfrentar o Grêmio é: Patrício Álvarez; Jeremy Martin Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco e Elsar Rodas; Diego Soto, Rafael Guarderas, Juan Garro, Neri Bandiera e Aldair Vásquez (Joel Herrera); Tomás Sandoval.

