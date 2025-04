Barcelona x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona e Borussia Dortmund começam a disputar uma vaga na semifinal da Champions League. Nesta quarta-feira (09), os clubes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final do torneio, às 16h, horário de Brasília, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Na fase anterior, o Barça eliminou o Benfica e vem de uma série invicta desde dezembro do ano passado. Já o clube alemão não vive uma boa temporada, mas conseguiu passar pelo Lille para chegar às quartas de final.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo serviço de streaming Max.

Como chega o Barcelona

Líder do Campeonato Espanhol e classificado para a final da Copa do Rei, o Barça quer seguir com o grande momento também na Champions. Para enfrentar os alemães, Hansi Fllick deve contar com o retorno de Raphinha ao time titular e também com a presença de Fermín López.

Como chega o Borussia

O clube aurinegro não faz uma grande temporada. Sendo apenas o oitavo colocado na Bundesliga, o Borussia corre o risco de ficar de fora de qualquer competição continental na próxima temporada. A Champions é a grande esperança para salvar o ano. Na visita à Catalunha, os alemães não contarão com o meia Sabitzer e o zagueiro Süle.

Barcelona x Borussia Dortmund

Quartas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 09/04/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (ESP).

Barcelona: Sczcesny; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hans Flick.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini e Svensson; Can, Ozcan e Brandt; Adeyemi, Guirassy e Beier. Técnico: Niko Kovac.

Árbitro: Espen Eskås (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Dennis Higler (HOL)

