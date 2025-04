PSG x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragens

PSG e Aston Villa começam a disputar uma vaga na semifinal da Champions League. Na tarde desta quarta-feira (09), às 16h, os clubes enfrentam em Paris, no Parque dos Príncipes, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

Na fase anterior, os franceses passaram pelo Liverpool, com uma vitória nos pênaltis, fora de casa. Já os ingleses não tiveram muita dificuldade para passar pelos belgas do Brugge, com uma goleada de 6 a 1 no placar agregado.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal fechado TNT e pelo streaming Max.

Como chega o PSG

Depois de conquistar o título francês no último final de semana, o PSG quer manter o embalo na temporada. Os franceses conseguiram um dos melhores resultados das oitavas de final. Para tentar manter a grande história, Luís Enrique contará com o retorno de Nuno Mendes, João Neves, Barcola e Dembelé, poupados no último jogo. Marquinhos, suspenso, é desfalque, assim como o meia Lee Kang-In, lesionado.

Como chega o Aston Villa

De volta às quartas de final da Champions, os ingleses querem seguir com sua campanha. Vindo de uma sequência de três vitórias consecutivas e semifinalista da Copa da Inglaterra, os Leões vão a Paris com apenas Ross Barkley como desfalque confirmado. Leon Bailey, Ezri Konsa, John McGinn e Boubacar Kamara ainda são dúvidas para Unai Emery.

PSG X ASTON VILLA

Quartas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 09/04/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Técnico: Luís Enrique

Aston Villa: Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Mings e Digne; Kamara, Tielemans, McGinn, Asensio e Rogers; Rashford (Watkins). Técnico: Unai Emery

Árbitro: Espen Eskås (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Dennis Higler (HOL)

