Inter vence o Bayern na Allianz Arena e joga pelo empate na volta da Liga dos Campeões

A Inter de Milão contou com sua excelente defesa para segurar o Bayern de Munique, em plena Allianz Arena. Nesta terça-feira (8), os italianos venceram por 2 a 1, com um golaço de Lautaro Martínez, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Frattesi fez o outro, com Müller descontando. Kane perdeu uma chance incrível que poderia ter mudado os rumos da partida.

As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (16), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, às 16h (de Brasília). Os italianos jogam por um empate em casa. Já os bávaros precisam vencer por, pelo menos, um gol de diferença para levar o jogo para a prorrogação.

Sem Musiala, que deve ser desfalque por até dois meses, o técnico Vincent Kompany escalou Raphael Guerreiro no meio de campo, deixando Gnabry e Müller no banco. O jogador português, lateral-esquerdo de origem, era uma sombra de Calhanoglu nos 45 minutos iniciais.

O Bayern começou em cima, levando perigo à excelente defesa da Inter, a menos vazada da Liga dos Campeões. Olise e Kane movimentavam-se muito e abriam espaço na defesa. O francês fazia bom jogo pelo lado direito e criava boas chances. Em dois lances, obrigou Sommer à boa defesa.

Kane perde chance incrível para o Bayern

A melhor chance dos alemães, contudo, veio com Kane, após grande jogada individual de Olise. O meia-atacante enfileirou defensores da Inter e rolou na medida para Kane, sem marcação. O atacante inglês chutou e a bola bateu na trave e saiu. Chance incrível perdida pelo camisa 9.

Dessa forma, o lance acordou a Inter, que apostava em contragolpes, muitos deles perigosos. Carlos Augusto, em um deles, avançou e bateu na rede pelo lado de fora, deixando Thuram revoltado. Em seguida, o brasileiro se redimiu. Ele recebeu boa bola na esquerda de Bastoni e cruzou na medida para o atacante francês, que ajeitou bonito para Lautaro Martínez marcar um golaço.

Com a vantagem no placar, a Inter montou um ferrolho em seu sistema defensivo, dificultando a entrada dos atacantes do Bayern. O primeiro lance de perigo, contudo, foi dos italianos, com Urbig fazendo grande defesa em finalização de Lautaro. Do outro lado, os bávaros mandaram duas para fora, em cabeçada de Stanisic e em finalização forte de fora da área de Guerreiro.

Müller entra e deixa a sua marca para os bávaros

Assim, o placar adverso fez o técnico Kompany mexer, lançando Gnabry e Müller nas vagas de Sané e Guerreiro, que não foram bem. A mudança no sistema ofensivo deu uma motivação maior à equipe, que teve novas oportunidades com Kane e o próprio Müller.

E o gol de empate tinha que sair dos pés do craque. Dessa maneira, após cruzamento da esquerda de Laimer, Müller, muito bem colocado, só escorou para o fundo da rede. Em seguida, Kane finalizou para outra boa defesa de Sommer, e quase o camisa 25 chegou para o rebote. No entanto, a Inter mostrou que tem um time traiçoeiro. Quando os alemães atacavam, os nerazzurri engataram um contra-ataque mortal. Carlos Augusto recebeu livre na esquerda e cruzou na medida para Frattesi fazer o segundo, decretando números finais à partida.

