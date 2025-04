Com ausência de Guga, Samuel Xavier deve ter sequência como titular do Fluminense

O Fluminense confirmou, na última segunda-feira (7), a lesão na coxa esquerda de Guga, que deve ficar de fora por no mínimo três semanas. Assim, Samuel Xavier, que disputa a vaga de titular na lateral direita, deve ter uma sequência entre os onze neste período, com a chegada do técnico Renato Gaúcho.

Ainda sob o comanda de Mano Menezes, os dois laterais revezavam pelo setor, sem a definição de um titular absoluto. No primeiro jogo de Portaluppi à beira do campo, o camisa 23 foi o escolhido. No entanto, sofreu a lesão no segundo tempo do duelo com o Bragantino, pelo Brasileirão.

Na atual temporada, Samuel disputou 12 partidas, sendo sete como titular. Guga, por sua vez, também fez 12 jogos, mas foi titular 11 vezes. Esses números mostram a sadia e intensa disputa pelo setor, que deve ganhar um novo nome entre os relacionados nas próximas partidas da temporada.

Afinal, o lateral-esquerdo Léo Jance e o direito, Kaio Borges, vêm realizando treinos no CT Carlos Castilho e não viajaram com a equipe sub-20 para o duelo com o Massa Bruta, pelo Brasileirão da categoria.

Desde 2021 no Tricolor, Samuel Xavier se consolidou, com mais 200 jogos, como titular e conquistou títulos importantes. Entre eles, a Libertadores (2023) a Recopa Sul-Americana (2024) e o bicampeonato Carioca e da Taça Guanabara (2022 e 2023).

Por fim, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), diante do San Jose (BOL), pela 2ª rodada do Grupo F da Sul-Americana.

