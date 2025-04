Lyon x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (10), Lyon e Manchester United se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final. A bola rola no Parc Olympique Lyonnais, na França. Quem avançar encara o vencedor de Rangers x Athletic Bilbao na próxima fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Lyon

O Lyon confirmou a vaga nas quartas de final após passar com facilidade pelo Steaua Bucareste, da Romênia, vencendo por 7 a 1 no placar agregado. No entanto, no Campeonato Francês, ocupa apenas a 5ª posição, com 48 pontos. O PSG, inclusive, já garantiu o título da Ligue 1 com antecedência no último final de semana.

Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Paulo Fonseca terá os desfalques de Fofana e Nuamah, lesionados.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United vê a Liga Europa como uma oportunidade de ‘salvar’ a temporada ruim da equipe no cenário nacional. Além disso, vencer o torneio é a única forma do clube de Manchester disputar uma competição europeia na próxima temporada. Para chegar às quartas de final, os Red Devils eliminaram a Real Sociedad, com placar agregado de 5 s 2 na fase anterior.

Além disso, o técnico Rúben Amorim recebeu uma boa notícia antes de encarar o Lyon. Isto porque Kobbie Mainoo, que desfalcou os últimos 10 jogos do United por lesão, está recuperado e voltou aos treinos com o restante do elenco. Porém, de acordo com informações da imprensa britânica, dificilmente o jogador estará entre os relacionados para o jogo desta quinta-feira. O mesmo acontece com Mason Mount e Luke Shaw.

As baixas confirmadas ficam por conta de Amad Diallo, Jonny Evans e Lisandro Martínez, lesionados. Por fim, De Ligt é tratado como dúvida após desfalcar o time no clássico contra o City, na última rodada da Premier League.

Lyon x Manchester United

Quartas de final da Liga Europa 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quinta-feira, 10/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA).

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate e Tagliafico; Tessmann, Matic e Almada; Cherki, Tolisso e Lacazette. Técnico: Paulo Fonseca.

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire e Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte e Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho e Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Glenn Nyberg (SE).

VAR: Christian Dingert (ALE).

