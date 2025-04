Jornalistas se unem e expõem revolta após ESPN afastar seus companheiros de profissão

A decisão da ESPN em suspender seis jornalistas causou uma comoção na classe de comunicadores. Isso porque alguns companheiros de profissão usaram suas redes sociais para expor a revolta com a conduta. Entre eles estão Arnaldo Ribeiro, ex-funcionário da emissora, e José Trajano, um dos fundadores do canal no Brasil.

“Sou do tempo em que lá Informação era o nosso esporte!!! A ESPN censurar e suspender jornalistas que repercutiam no Linha de Passe a reportagem da Piauí, que revela com dados e informações verdadeiras a farra do boi da gestão Ednaldo, é um absurdo. Minha solidariedade aos colegas”, frisou Trajano.

“Onde fomos parar…?!”, apenas questionou Arnaldo.

“Solidariedade aos amigos que fazem jornalismo”, ressaltou Fred Caldeira, correspondente da TNT Sports na Inglaterra.

Além disso, os comentaristas Venê Casagrande e Marcelo Raed também se posicionaram em protesto ao procedimento adotado pela ESPN.

“Todo meu apoio aos colegas jornalistas da ESPN afastados por fazer justamente o que devem fazer: jornalismo. É um dia muito triste para a profissão”, repudiou o comunicador que integra o SBT.

“Minha solidariedade aos amigos da ESPN que na última segunda, EM PLENO DIA DO JORNALISTA, fizeram um programa de debate com críticas sobre a eleição na CBF e foram afastados”, desprezou o jornalista que atua no SporTV.

Se eu fosse um dos jornalistas suspensos pela ESPN por debater a matéria da Piauí sobre a CBF, pedia demissão e processaria a Disney. Com que cara vai retornar à bancada? Desconheço o contrato da emissora, mas jornalisticamente falando isso não parece ser causa justa para… — Helder Maldonado (@heldermaldonado) April 9, 2025

Quem nunca? Lamentável o que fizeram com os jornalistas da linha de frente da ESPN, afastados por 1 dia, por terem comentado e avançado nas denúncias da Revista Piauí contra a CBF e seu presidente, Ednaldo Rodrigues. Há dois covardes quando isso acontece: quem liga pedindo… pic.twitter.com/TeWDtw4Y9R — Polidoro Júnior (@PolidoroJunior) April 9, 2025

Muda o nome. Bota Disney esporte. Para de sujar a memória da espn brasil como um exemplo de jornalismo. Sei que faz anos que não é mais assim. Mas afastar jornalistas porque o presidente da CBF não gostou é o fim. pic.twitter.com/z2PiHPD9hk — Pedro Nabuco (@Nabuco) April 9, 2025

Condenações à CBF causaram insatisfação interna na ESPN

Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares foram os jornalistas vítimas do afastamento. Portanto, a emissora tomou tal decisão após os profissionais criticarem a entidade máxima do futebol brasileiro na edição do programa “Linha de Passe”, da última segunda-feira (07). Os comentários, aliás, basearam-se nas denúncias que a “Revista Piauí” fez em uma reportagem. Em publicação, o veículo expõe e detalha despesas milionárias da CBF. Tal episódio provocou uma insatisfação interna na ESPN. Afinal, a emissora tem uma relação comercial com a entidade.

Recentemente as duas partes fecharam um acordo pelos direitos de transmissão da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. O canal esportivo ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso. Na edição da última terça-feira (8) do “Linha de Passe”, houve a participação de outros comunicadores. André Pilhal na apresentação, além de André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi nos comentários.

