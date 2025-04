Ednaldo Rodrigues fala sobre busca por técnico da Seleção

Após o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, o presidente Ednaldo Rodrigues falou sobre a procura por um novo técnico para a Seleção Brasileira. Segundo o mandatário, reeleito em 24 de março, as buscas passam prioritariamente por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas.

“Detalhes são com Rodrigo Caetano. Ele está tratando, já tem um nome, outros nomes. Estamos trabalhando, isso tem que ter cuidado muito grande. É preciso entrar em contato com as instituições antes de entrar em contato com cada um deles. Isso é tratado diretamente com o Rodrigo. Em breve, quando ele decidir, vou sentar para conversar com o presidente que o emprega”, revelou.

Sem entrar em nomes, Ednaldo revelou que enxerga a contratação de um técnico como um “investimento”. Afinal, os principais nomes especulados, como Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira, estão empregados em seus clubes, e a CBF necessitaria fazer um investimento quanto suas multas rescisórias.

LEIA MAIS: Fantástico! Pela 1ª vez, Brasil vence EUA na casa das americanas

“A CBF quer o melhor para a Seleção, e essa questão que tiver nós vamos tratar como um investimento para que nós tenhamos o treinador correto e apropriado para a Seleção”, afirmou.

Ele seguiu, detalhando como é o processo da busca. Segundo o próprio, ele só entrará em ação quando o nome estiver, enfim, definido.

“A gente tem feito um trabalho com muita discrição. A gente não torce pelo insucesso de ninguém, cada um tem o seu trabalho. Aquele que for o escolhido será aquele que nós faremos as tratativas pela contratação. O Rodrigo tem mais detalhes porque ele sabe o perfil que buscamos. Estou acompanhando, mas minha parte é mais quando tiver uma definição. Minha parte é com os empregadores desses treinadores”, explicou Ednaldo.

E o perfil do treinador?

O presidente, perguntado sobre o perfil do futuro treinador, afirmou que busca um profissional que se encaixe no “agrado” de torcedores, imprensa e, claro, jogadores.

“Preferência é o que for para a Seleção, que seja do agrado dos torcedores, da imprensa e dos atletas, principalmente. Tem que ser aquele o perfil de estar à disposição assim em um período que dê para a convocação e possa aplicar os treinamentos”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.