Légia Varsóvia x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

As quartas de final da Liga Conferência começam a ser disputadas nesta quinta-feira (10). O Chelsea visita o Légia Varsóvia às 13h45 (de Brasília), no Stadion Wojska Polskiego, em Varsóvia, na Polônia, pelo jogo de ida desta fase decisiva do terceiro maior torneio do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Légia Varsóvia

O Légia Varsóvia quer aproveitar o bom momento na temporada, em conjunto com a vantagem de jogar em casa, para surpreender o Chelsea e seguir na competição. O time vem de três jogos de invencibilidade, com duas vitórias e um empate.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea é o grande favorito para buscar o título da Liga Conferência nesta temporada. Isto porque o time inglês está com 100% de aproveitamento no torneio e venceu os oito jogos disputados até o momento.

Na Premier League, o Chelsea briga por uma vaga no G4 e quer buscar a classificação para a próxima edição da Champions. Mas o time vem de um empate com o Brentford no Campeonato Inglês.

Contudo, os Blues terão uma série de desfalques para o jogo desta quinta-feira. Wesley Fofana, Roméo Lavia, Omari Kellyman e Marc Guiu são baixas por lesão, enquanto Mudryk segue suspenso.

Légia Varsóvia x Chelsea

Quartas de final da Liga Conferência 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quinta-feira, 10/04/2025, às 13h45 (de Brasília).

Local: Stadion Wojska Polskiego, em Varsóvia (POL).

Légia Varsóvia: Tobiasz; Pankov, Ziolkowski e Rúben Vinagre; Augustnyak, Elitim, Chodyna e Wszolek; Morishita, Luquinhas e Shkurin. Técnico: Gonçalo Feio.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo e James; Enzo Fernández, Caicedo e Madueke; Dewsbury-Hall, Sancho e Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL).

VAR: Pol van Boekel (HOL).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

