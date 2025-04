São Paulo x Alianza Lima: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo faz nesta quinta-feira (10) o seu primeiro jogo no estádio do Morumbis pela Libertadores. O adversário será o Alianza Lima, do Peru, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo D. Após vencer o Talleres fora de casa, o time comandado por Luis Zubeldía busca a vitória para não se distanciar do líder. Afinal, o Libertad chegou aos seis pontos em dois jogos. A partida está marcada para 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

O canal ESPN e o streaming Disney+ transmitem o jogo ao vivo.

Como chega o São Paulo

No Brasileirão, o São Paulo empatou nas duas primeiras rodadas. Na Libertadores, porém, a situação é mais animadora: venceu fora de casa e agora tenta assumir a liderança do grupo jogando em casa. Zubeldía, no entanto, terá desfalques. Afinal, Luiz Gustavo está fora por causa de um tromboembolismo pulmonar. Além disso, Lucas Moura também deve seguir ausente (lesão no joelho direito), assim como Oscar (lesão na coxa esquerda), que se lesionou na estreia. Na lateral esquerda, a dúvida é entre Wendell e Enzo Díaz. Já no ataque, Ferreira e Calleri estão confirmados.

Como chega o Alianza Lima

Do lado peruano, o meia uruguaio Pablo Cappelini (ex-Cuiabá) está fora. Assim, foi suspenso por quatro meses pela Conmebol por um ato de xenofobia contra um torcedor do Boca Juniors. Apesar do desfalque, o técnico Néstor Gorosito conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o lateral Trauco (ex-Flamengo) e o atacante Barcos. Na estreia, o Alianza perdeu para o Libertad. No Campeonato Peruano, ocupa a quarta posição, com 13 pontos em sete jogos.

SÃO PAULO X ALIANZA LIMA

Libertadores – 2ª rodada do Grupo E

Data e Horário: 10/4/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Cédric, Ferreira e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Marco Huamán, Velásquez, Arias e Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira e Jesús Castillo; Eryc Castillo, Kevin Quevedo e Barcos. Técnico: Néstor Gorosito.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Carlos Orbe (Equador)

