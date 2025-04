Gian Oddi se pronuncia após afastamento da ESPN: ‘Processos não foram seguidos’

Um dos seis jornalistas afastados pela ESPN após programa ‘Linha de Passe’ tecer críticas à CBF se pronunciou sobre o ocorrido nesta quarta-feira (9). Através das redes sociais, então, o comentarista revelou que retornará ao projeto na próxima quinta-feira e que seguirá com liberdade para opinar sobre os temas apresentados.

Ainda de acordo com o jornalista, a emissora alegou que afastou os nomes porque eles não seguiram os processos exigidos na produção do respectivo programa.

“Fala, pessoal. Tô gravando para tratar da matéria que saiu de manhã no UOL e depois em vários lugares sobre o Linha de Passe da última segunda-feira (7). Eu volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como os meus colegas. Sinceramente, se eu volto na linha de passe nesta quinta é porque eu tenho consciência que vamos continuar falando as coisas da maneira que a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive há mais de 15 anos contratado pelo Trajano. É uma premissa fundamental do nosso trabalho. Eu acho que isso é uma premissa de nosso trabalho”, iniciou.

Então se não for para ser assim, eu não voltaria. Nem a ESPN, talvez nem faria jornalismo esportivo. É uma parte importante do que a gente faz. Mas eu vou continuar agindo dessa maneira. A respeito do afastamento, a argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para a direção da ESPN, esteja preparada para as consequências que um programa do gênero não acaba tendo. Certos processos precisam ser seguidos e certos processos não foram seguidos, essa é a argumentação. Eu volto para o Linha de Passe agindo e falando da maneira que eu sempre agi”, concluiu Gian Oddi.

Entenda o caso

A ESPN decidiu afastar por um dia seis de seus jornalistas após a exibição do programa ‘Linha de Passe‘ de segunda-feira (7), após a exposição da reportagem da ‘Revista Piauí’ sobre extravagâncias da Confederação Brasileira de Futebol. O programa, aliás, abordou de maneira crítica a condução administrativa da CBF sob comando do presidente Ednaldo Rodrigues.

Foram afastados, então, os jornalistas Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. A medida foi posta em prática nessa terça-feira (8), um dia após a exibição do programa, em meio a pressões internas e externas. A ‘UOL Esporte’ apurou, ainda, que o grupo retorna às atividades na emissora já nesta quinta-feira (10).

