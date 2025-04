Palmeiras x Cerro Porteño, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira, 9/4, o Palmeiras entra em campo para a segunda rodada da Libertadores. Após estrear com vitória fora de casa, o Alviverde joga diante de sua torcida, no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), e enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai. As duas somaram resultados positivos na rodada inicial e brigam pela liderança do Grupo G, que também conta com Bolívar e Sporting Cristal. A Voz do Esporte transmitirá esta partida a partir das 20h (de Brasília), com seu tradicional pré-jogo. E com a bola rolando, a narração é do polivalente Ennio Ricanelo.