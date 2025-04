Ter Stegen revela atritos com Messi no Barcelona

O goleiro Ter Stegen, do Barcelona, relembrou como era sua relação com Lionel Messi e admitiu que os dois tiveram algumas diferenças durante os anos em que dividiram o vestiário no clube.

“Acho que o Leo é provavelmente o único jogador que, se quiser jogar uma bola no seu rosto, consegue fazer isso. Os outros provavelmente chutariam para qualquer lado, mas ele tem a precisão para acertar. Ele fez isso algumas vezes. De onde vinha essa raiva? Só perguntando para ele”, contou em entrevista ao podcast do jornal alemão ‘Bild’.

“O Leo é uma figura especial nesse nível, porque consegue se motivar com coisas que a gente nem percebe, eu acho. Teve momentos em que as coisas não iam bem entre nós. Ele ficava irritado comigo, e eu com ele. Mas não era uma raiva que durava, nada que se arrastasse”, continuou.

Ter Stegen também falou sobre a genialidade de Messi em campo.

“Ele joga com uma leveza que não veremos mais, tenho certeza. Consegue nos deixar em apuros com facilidade, com um passe ou um chute, e depois a gente pensa: ‘Era impossível’. Passei por isso muitas vezes. E é por isso que eu estava feliz por tê-lo ao meu lado nos jogos, e não como adversário”, completou.

Sobre a liderança de Messi no vestiário, ele destacou o estilo mais reservado do craque argentino.

“Foi, sem dúvida, interessante tê-lo no time e ver como ele lidera. Pode não ser o meu estilo, mas foi bom observar. O Leo não fala muito, lidera com a presença. E quando fala, todo mundo escuta”, afirmou.

Ter Stegen rasga elogios a Hansi Flick

Ter Stegen também elogiou Hansi Flick, atual treinador do Barcelona e seu compatriota.

“A forma como ele lidera e valoriza a equipe é muito admirada. Ele tem empatia, entende o que motiva cada um. Escolhe bem as palavras, às vezes fala diretamente o que o incomoda, mas sempre com equilíbrio”, disse.

O goleiro também falou sobre Pedri.

“Para mim, ele já é um fenômeno. Não me surpreenderia se assumisse a braçadeira de capitão no futuro. Vai deixar sua marca no clube por muito tempo”, concluiu.

