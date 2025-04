Edílson Capetinha aparece com nova camisa do Corinthians

Na noite desta quarta-feira (9), uma imagem de Edílson Capetinha com a possível nova camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais e movimentou a torcida. O ex-atacante, que fez história no clube, apareceu vestindo o uniforme número 1 e, posteriormente, brincou com os torcedores do Timão em seu perfil.

Na publicação em sua própria rede social, o ex-jogador aumentou a expectativa da Fiel. Ele compartilhou um recorte da imagem que deixou à mostra detalhes como a gola, o logo da Nike e parte do escudo corintiano, acompanhado da legenda: “Será?”, deixando no ar a possibilidade de ser realmente o novo manto do clube.

A peça exibida bate com imagens que já haviam sido vazadas no fim de março. Edílson, segundo o portal “ge”, é um dos nomes escolhidos para estrelar a campanha de lançamento, que também contará com ídolos do título mundial de 2000 e atletas dos elencos do Corinthians masculino e feminino atuais.

Afinal, a nova camisa traz como principal inspiração a conquista do Mundial de Clubes de 2000, que completou 25 anos em janeiro. Para reforçar essa homenagem, o design aposta em detalhes marcantes: enquanto as mangas e os ombros aparecem na cor preta, o peito mantém o tradicional branco. Além disso, o escudo, que geralmente fica no lado esquerdo, desta vez está centralizado, o que confere um toque especial à peça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.