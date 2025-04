Gerson rebate repórter após derrota do Flamengo na Libertadores: ‘Você acha que fui mal?’

Na última quarta-feira (9), o Flamengo surpreendeu ao perder para o Central Córdoba por 2 a 1 no Maracanã. No confronto válido pela segunda rodada da Libertadores, Gerson e outros atletas considerados titulares entraram apenas na segunda etapa. Porteriormente, o Rubro-Negro diminuiu a diferença no placar, mas não conseguiu o gol de empate.

Assim, após a partida, o camisa 8 foi perguntado se iniciar a partida no banco de reservas prejudicou seu desempenho dentro de campo. Porém, o meia não gostou da pergunta e rebateu.

“Atrapalhou meu desempenho? Quando a gente não ganha, vem sempre pergunta assim. Na sua opinião você acha que fui mal? (Repórter diz que só perguntou e não afirmou que Gerson jogou mal). No meu modo de ver, não (atrapalhou ficar no banco). Saímos perdendo o jogo, a gente buscando o jogo, tivemos chances, não fizemos, o adversário fez”, iniciou Gerson.

“Voltamos como sempre a gente tenta impor nos jogos, tentando o jogo, fizemos o primeiro, tivemos a chance, mas a bola não entrou. Adversário só teve uma chance no segundo tempo, gol de pênalti… faz parte do futebol. É levantar a cabeça, não tem nada perdido. Domingo tem mais um jogo difícil”, finalizou.

Agora, antes de voltar a campo pelo torneio continental, o Flamengo volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro, com três partidas em sequência: Grêmio, Juventude e Vasco. O confronto contra o Tricolor Gaúcho está marcado para o próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.