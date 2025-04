Corinthians anuncia acordo para reconhecimento facial em seu estádio

O Corinthians anunciou na quarta-feira (9) a contratação da empresa Bepass para implantar o sistema de reconhecimento facial na Neo Química Arena, tecnologia já adotada por outros clubes do futebol brasileiro. Segundo a diretoria do Timão, a parceria terá duração de cinco anos.

A Bepass, aliás, ficará responsável pela tecnologia de acesso aos jogos em Itaquera e promete ativar o sistema em 100% do estádio até junho, prazo previsto pela Lei Geral do Esporte. A regra exige que todos os estádios com capacidade para 20 mil ou mais torcedores adotem o reconhecimento facial.

Para utilizar o sistema, o torcedor precisará cadastrar previamente a biometria facial no momento da compra do ingresso. O clube ainda divulgará as orientações para a realização do cadastro. Contundo, quem for aos jogos na Neo Química Arena deverá somente posicionar o rosto em frente ao equipamento para liberar a entrada. O processo será obrigatório para todos.

Por fim, além do Corinthians, a Bepass também opera em estádios como Maracanã, Allianz Parque, Morumbis, Vila Belmiro, Arena do Grêmio, Fonte Nova, entre outros. Segundo dados divulgados pela empresa, seus equipamentos já registraram mais de 5 milhões de acessos em mais de 200 partidas.

