A advogada Larissa Ferrari formalizou denúncia contra o francês Dimitri Payet alegando ter sido vítima de agressões físicas e violência psicológica praticadas pelo jogador do Vasco. O caso veio à tona após a advogada — tratada como suposta amante — procurar as autoridades policiais tanto no Rio de Janeiro quanto no Paraná, cidade onde vive, para ingressar com um pedido de medida protetiva de urgência.



Larissa revelou que tratava-se de um relacionamento de natureza extraconjugal e sustentou suas acusações com imagens que, conforme descrito, mostram hematomas em várias partes do corpo. "Fui agredida e ameaçada. Tenho medo", afirmou a advogada ao justificar o motivo de sua busca por proteção legal.



Informações do jornal 'Extra' revelam, ainda, que as denúncias contra Payet também envolvem episódios de abusos emocionais contínuos, que se agravaram com o tempo. Ferrari descreveu a relação com teor de medo e tensão. “Um ciclo de violência. Começava com ofensas, depois vinham as ameaças e, por fim, as agressões”, relatou.



A advogada explicou que, além da denúncia na delegacia da mulher no Rio de Janeiro, também recorreu às autoridades no estado do Paraná, onde possui familiares. A decisão por acionar a polícia em dois estados distintos foi motivada pela necessidade de segurança imediata. “A medida protetiva é fundamental para que eu possa me sentir minimamente segura”, acrescentou.



Relato da vítima e circunstâncias da denúncia



Consta no Boletim de Ocorrência que Larissa sofreu agressões físicas dentro da residência onde convivia com o atleta, localizada no bairro da Barra da Tijuca. Há um anexo com imagens que mostram marcas no corpo da vítima anexadas à denúncia contra o meio-campista.



Ainda conforme o relato, as agressões mais recentes teriam ocorrido após uma discussão entre o casal, motivadas por ciúmes do francês. A advogada relatou à polícia que, além de ser alvo de violência física, foi ameaçada por Payet e passou por um intenso abalo emocional durante o episódio.



Advogada Larissa Ferrari mostrou hematomas pelo corpo ao acusar o meia do Vasco de agressão — Foto: Arquivo pessoal



"Ele me pedia para beber minha própria urina, me sujar, lamber o chão, lamber o vaso. Difícil falar e ver esses vídeos. Cheguei a beber água do vaso, eu não consigo acreditar. Quando falo disso, não gosto nem de olhar para a câmera porque não consigo nem acreditar que fiz", relatou a vítima.



Ciúme doentio de Payet



Uma amiga íntima de Larissa concedeu entrevista sob anonimato para dar mais detalhes sobre o relacionamento, marcado, na visão dela, por episódios de ciúmes excessivos - especialmente por parte do jogador. A fonte relatou que Dimitri fazia exigências à advogada como “provas de amor”, embora não tenha especificado que tipo de gestos eram esperados.



A mesma amiga relatou que Ferrari chegou a excluir seu perfil nas redes sociais para evitar interações com outros homens. "Ela apagou o Instagram depois que um jogador do Palmeiras a seguiu. O Dimitri ficou furioso", revelou. Apesar disso, o atleta continuava casado durante todo o envolvimento com a advogada, o que agravava a situação.



Submissão emocional



A relação, conforme o relato, impunha limites à rotina de Larissa, que evitava festas e reduzia o convívio social. A amiga afirmou que a advogada acatava esse comportamento por acreditar estar envolvida emocionalmente. “Ela fazia porque se envolveu de coração. Então, aceitava esse comportamento de ciúmes como um casal realmente”, explicou. “Em geral, eles se tratavam com muito carinho, pareciam apaixonados, mas essas atitudes dele sempre despertaram meu sinal de alerta.”



