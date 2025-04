Namorada de Rodrygo processa modelo envolvida em suposta traição de Neymar; vídeo

A polêmica envolvendo Any Awuada e Bruna Rotta, namorada do atacante Rodrygo Goes, ganhou novos contornos nesta semana. Conhecida anteriormente por revelar publicamente um suposto envolvimento com Neymar, a modelo voltou a ocupar o centro dos holofotes ao responder com ironias e acusações à notificação judicial que recebeu da influencer.

Tudo começou quando Any declarou, em entrevista recente, que Rotta teria atuado como garota de programa há poucos anos. Ao invés de se pronunciar nas redes sociais para refutar veementemente a alegação, Bruna optou por mover um processo judicial contra Awuada — exigindo uma indenização de R$ 60 mil.

Any usou de um tom debochado para ironizar atitude da namorada de Rodrygo. “Poxa, Bruna me processou e está pedindo R$ 60 mil só porque eu falei que atuava no job. Amiga, que isso? Fica pagando de influencer… conta aí o que você foi fazer na Europa há uns dois anos. E quando você estava em São Paulo, me pedindo contato de cliente? Agora quer processar? Para de besteira, mulher. Tenha vergonha. Ele vai aceitar de boa”.

A acompanhante ainda alegou ter provas da suposta atividade da influenciadora. Embora não as tenha apresentado publicamente, afirmou que essas evidências sustentam sua versão. O caso, que até então circulava restrito a bastidores de entretenimento, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e estourou a bola, gerando grande repercussão também no âmbito esportivo.

@ey_castrooo Bruna Rotta processa Anny por falar que ela era do joob !!! #fy #fyp #fofoca #zonaleste #neymar #neymarjr #ney #anny #rodrigogoes #brunarotta ♬ som original – Amanda Castro

Bruna Rotta se defende

De acordo com Bruna, as acusações não apenas não procedem, como também afrontam sua trajetória profissional. “Esclareço que o meu caminho profissional em nada tem a ver com a forma como a própria Any disse que ganha a sua vida. Não me cabe julgamentos, mas acho fundamental informar que eu não trabalho com as atividades citadas”, completou.

Desentendimento com Rodrygo

Essa não foi a primeira vez que Any teceu comentários envolvendo o casal. Anteriormente, Awuada afirmou ter cumprimentado Rodrygo e Bruna, mas percebeu a hostilidade do jogador. “Ele falou: ‘olha, a minha namorada tá aqui e tal’. E eu falei: ‘Nossa, ela parou de fazer job? Eu já trabalhei com ela’”, relatou. A modelo conta que o atacante ficou visivelmente incomodado e passou a pedir sua exclusão de outros eventos.

Bruna, por fim, encerrou sua nota com um pedido para que o caso não fosse mais alimentado por informações falsas. “Espero que o assunto seja encerrado e que possamos seguir em frente sem conviver com fake news como essa”, afirmou.

