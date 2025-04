Defensa y Justicia x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), Estádio Norberto Tito Tomaghello, na Argentina, o Vitória visita o Defensa y Justicia, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. No Grupo B do torneio, o Rubro-Negro aparece na segunda colocação com um ponto. Aliás, todos os quatro times estão com a mesma pontuação no grupo. A equipe argentina, porém, é a última colocada.

A Voz do Esporte acompanha, ao vivo, o embate, a partir de 17h30. Christian Rafael narra a peleja com o auxílio de Thiaho Hugolini nos comentários e Raphael Almeida na reportagem.