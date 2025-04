São Paulo x Alianza Lima, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Agora é com a torcida que conduz! O São Paulo faz, nesta quinta-feira (10), o seu primeiro jogo no Morumbis, pela Libertadores. O adversário será o Alianza Lima, do Peru, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo D. Após vencer o Talleres fora de casa, o time comandado por Luis Zubeldía busca o triunfo para não se distanciar do líder. Afinal, o Libertad chegou aos seis pontos em dois jogos. A partida está marcada para 21h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte inicia, ao vivo, os trabalhos, a partir de 20h. Ricardo Froede está com as cordas vocais afinadas para narrar a batalha. Figueiredo Júnior enriquece a transmissão com seus comentários sempre pertinentes. O intrépido repórter David Silva completa a equipe que acompanhará o Soberano.



