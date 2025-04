Jogadores e Filipe Luís têm conflito de versões sobre prioridades do Flamengo

“O Brasileirão é a prioridade do Flamengo”. Essa foi a fala de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube carioca, no dia 28 de março. No entanto, logo após a derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba, pela Libertadores, o técnico Filipe Luís contrariou o mandatário e ressaltou que a competição continental é tão importante quanto a disputa nacional.

“Isso não é verdade (sobre a prioridade ser o Brasileirão). A Libertadores é tão prioridade quanto o Brasileiro. Só que se poupou muito no Brasileiro nos últimos anos para jogar nas copas. Uma escolha minha, sou eu que escolho quem vai entrar em campo, pensando na fase de grupos da Libertadores que te permite fazer essas trocas, no adversário que vou enfrentar, na sequência de jogos de jogadores e no que vem pela frente”, disse Filipe Luís.

Por outro lado, Arrascaeta e Léo Ortiz deram declarações divergentes do treinador após o duelo da última quarta-feira. Os jogadores afirmaram que houve uma conversa para priorizar o Brasileirão.

“Falaram para nós que o Brasileiro ia ser prioridade. Mas nós entramos para ganhar todos os jogos. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Mostramos que somos um time que pode ser batido também”, declarou Arrascaeta após a partida.

“Eles (José Boto e Filipe Luís) falaram sobre priorizar o Brasileiro. No vestiário, a gente sempre fala em ir para os jogos para vencer. Todos os jogadores estão prontos para ser titular, para vencer todos os jogos”, disse Léo Ortz.

Depois da derrota vexatória para o Central Córdoba, o Flamengo, assim, vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, no Rio de Grande do Sul, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A fala de Bap sobre prioridade do Flamengo

No dia 28 de março, à própria Flamengo TV, Bap foi direto ao colocar o Brasileirão à frente da Libertadores como prioridade.

“Esse ano, com toda certeza, o Brasileirão é prioridade no Flamengo. Assunto discutido há muito tempo. Você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e Copa do Brasil, os modelos são diferentes. No Brasileirão você ganha com direitos de transmissão, premiação (de campeão) é mais baixa. Joga 38 jogos e 10 na Copa do Brasil, não precisa ter constância, consistência na Copa do Brasil, tem que ganhar 5 jogos. Libertadores são 13 jogos, tem que ganhar sete jogos, desde que ganhe o último”.

