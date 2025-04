Chelsea vence Légia Varsóvia e encaminha classificação na Liga Conferência

Sem sustos e com atuação burocrática, o Chelsea venceu o Légia Varsóvia por 3 a 0, nesta quinta-feira (10), no Stadion Wojska Polskiego, em Varsóvia, na Polônia, pelo jogo de ida pelas quartas de final da Liga Conferência 2024/2025. Madueke, duas vezes, e Tyrique George marcaram para os ingleses na segunda etapa. A equipe inglesa foi muito apática no primeiro tempo, mas conseguiu melhorar na etapa final para sair com resultado positivo, além disso chegou a perder um pênalti com Nkuku. Os poloneses, por sua vez, se seguraram até quando puderam e não tiveram grandes chances.

Com o resultado, o Chelsea agora pode perder por dois gols de diferença que garante classificação para próxima fase da Liga Conferência. Agora, os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (17), às 16h, no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Quem vencer vai enfrentar Djurgaarden ou Rapid Viena.

Esse foi o nono jogo do Chelsea na competição, com direito a nove vitórias. São 32 gols marcados e apenas seis sofridos.

Chelsea cresce no 2° tempo

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades para ambas as equipes. O Chelsea até tentou impor seu jogo, mas esbarrou na forte marcação polonesa. A equipe inglesa teve uma atuação muito apática na etapa inicial. A melhor chance acontece depois dos 40 minutos em cabeçada de Kiernan Dewsbury-Hall, mas também sem grande perigo.

A segunda etapa, no entanto, foi diferente. O Chelsea voltou com Levi Colwill e Madueke, que deram outra cara na segunda etapa. Logo aos quatro minutos, Tyrique George aproveitou rebote e finalizou para o fundo da rede. Depois disso, foi a vez do camisa 11. Ele recebeu dentro da área após vacilo na saída de bola do Légia e ampliou a vantagem. O atacante inglês marcou o terceiro depois de receber na área em cruzamento rasteiro de Sancho. Aliás, segundos antes, Christopher Nkunku errou a penalidade, mas os Blues se recuperaram rapidamente para balançar as redes.

Aliás, o goleiro Jörgensen foi fazer sua primeira defesa complicada aos 45 minutos do segundo tempo em finalização de Morishita. No entanto, sem sucesso. Uma vitória importante para os ingleses.

