Almada marca, e Lyon fica no empate com o Manchester United nas quartas da Liga Europa

Lyon e Manchester United fizeram um bom segundo tempo e ficaram no empate em 2 a 2 nesta quinta-feira (10), na França, no jogo de ida das quartas de final da Europa League. As duas equipes desperdiçaram muitos ataques e ficaram no 2 a 2. Thiago Almada abriu o placar de falta, mas Yoro e Zirkzee viraram para os britânicos. No apagar das luzes, Cherki deixou tudo igual, para delírio dos torcedores.

O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), em Old Trafford. Quem vencer no Teatro dos Sonhos garante vaga na semifinal. Se houver novo empate, a vaga será decidida na prorrogação.

O primeiro tempo foi de poucas emoções na França. O Lyon teve mais iniciativa e chegou ao ataque um pouco mais que United, que não teve boa atuação nos 45 minutos iniciais. Apesar disso, criou uma boa chance com Höjlund, que finalizou muito mal após jogada de Dorgu.

Aos poucos, o Lyon foi se soltando um pouco mais e abriu o placar aos 26. Thiago Almada bateu falta da esquerda, a bola passou por todo mundo e também pelo goleiro Onana, que foi mal no lance e viu a bola entrar. Apesar de uma estocada ou outra, sem precisão, os ingleses empataram em um lance fortuito. Após cobrança de falta, Lucas Perri tirou de soco. Ugarte pegou o rebote e chutou de primeira. No caminho, Yoro colocou a cabeça na bola e guardou.

Lyon e United melhoram na reta final do segundo tempo

Na volta do intervalo, o Manchester United melhorou em relação à primeira etapa e estava melhor postado em campo. No entanto, quem chegou perto de marcar foi o Lyon. Mikautadze fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Lacazette, que finalizou mal.

O lance animou os franceses, que tiveram duas grandes chances de marcar o segundo, em sequência. Na primeira, Tolisso parou em Onana. Em seguida, Mikautadze mandou para fora e desperdiçou boa oportunidade. No entanto, uma bobeada do time gaulês quase colocou o United em vantagem. A equipe deu espaço e Dorgu cruzou na medida para Garnacho finalizar. Com muita elasticidade, Lucas Perri mandou para escanteio. Na cobrança, Casemiro testou e a bola passou raspando a trave.

