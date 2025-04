Fluminense joga em ritmo de treino e goleia GV San José

O Fluminense não teve dificuldades para conquistar a segunda vitória seguida na Sul-Americana. Em ritmo de treino, o Tricolor goleou o GV San José, da Bolívia, por 5 a 0, nesta quinta-feira (10), no Maracanã, pela 2ª rodada do Grupo F. Everaldo e Cano marcaram duas vezes cada, enquanto Serna completou o placar. Assim, o Fluzão se isolou na liderança.

Com a vitória, o Fluminense manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos. Dessa forma, é o líder isolado do Grupo F. Já o GV San José, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com um ponto. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (13), às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Everaldo faz duas pinturas no Maraca

Mesmo com time reserva, o Fluminense jogou em ritmo de treino. Assim, o primeiro tempo foi ataque contra defesa. O Tricolor teve 70% de posse de bola durante toda a etapa inicial e encontrava espaços com facilidade pelos lados do campo. Portanto, não demorou para abrir o placar no Maracanã. Aos 21 minutos, Keno arrastou para o meio, tocou para Everaldo, que girou e acertou chute no ângulo.

Após marcar o primeiro, o Fluminense cresceu e a impressão era que o segundo gol era questão de tempo. Keno, aos 34, quase ampliou em chute da entrada da área, mas Poveda defendeu. Entretanto, o goleiro do time boliviano não teve chances de defesa quando Samuel Xavier encontrou Everaldo na área e o camisa 9 acertou belo voleio para ampliar o placar.

Fluminense aumenta ritmo e goleia

Apesar da sensação de jogo resolvido por causa da superioridade, o Fluminense não diminuiu o ritmo na etapa final. Assim, o panorama foi o mesmo do primeiro tempo, com amplo domínio das ações. O terceiro quase saiu dos pés de Keno, mas a bola bateu na trave. Ganso também ficou com a sensação de quase quando Poveda defendeu seu chute, mas Serna aproveitou o rebote e marcou.

Com espaço, o Fluminense foi atrás da goleada. Nonato, Serna e Paulo Baya tentaram, mas não conseguiram. Faltava alguém que soubesse o caminho as redes. Dessa forma, Renato Gaúcho promoveu a entrada de Cano no lugar de Everaldo, aos 26. No primeiro toque na bola, o argentino aproveitou passe de Bernal e fez o quarto. Pouco depois, aos 33, tabelou com Nonato e fechou a goleada: 5 a 0.

Fluminense 5 x 0 GV San José-BOL

Copa Sul-Americana – 2ª rodada do Grupo F

Data: 10/04/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Hércules, min. 18’/2ºT), Ignácio, Thiago Santos e Léo Jance; Bernal, Nonato e Ganso (Lezcano, min. 17’/2ºT); Serna (Lavega, min. 26’/2ºT), Keno (Paulo Baya, min. 18’/2ºT) e Everaldo (Cano, min. 26’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

GV San José-BOL: Poveda; Jhoni Ramalho, Seimandi, Michelli (Landa, min. 28’/1ºT) e Jaime Villamíl; Sergio Villamíl, López Pissano (Galindo, min. 38’/2ºT) e Ribera (Vargas, min. 23’/2ºT); Arismendi (Becerra, min. 0’/2ºT), Vides (Vásquez, min. 23’/2ºT) e Dico Roca. Técnico: Dalcio Giovagnoli

Gols: Everaldo, aos 20′ do 1ºT (1-0); Everaldo, aos 45′ do 1ºT (2-0); Serna, aos 13′ do 2ºT (3-0); Cano, aos 27′ do 2ºT (4-0); Cano, aos 33′ do 2ºT (5-0)

Árbitro: Roberto Perez (PER)

Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Enrique Pinto (PER)

VAR: Gabriel Gonzalez (EQU)

Cartões amarelos: Hércules (FLU); Becerra (GVS)

