Marcos Antônio lamenta empate do São Paulo: ‘A gente não entende’

O São Paulo não teve uma de suas melhores noites nesta quinta-feira (10). No Morumbis, o Tricolor chegou a abrir 2 a 0 contra o Alianza Lima, mas acabou sofrendo o empate na segunda etapa, o que colocou o clube paulista na segunda colocação do Grupo D.

Autor de uma assistência no jogo, o volante Marcos Antônio mostrou um pouco de incredulidade com o segundo tempo do time. O jogador afirmou que não entende o que aconteceu para resultar no empate e apontou que o elenco deve identificar os erros, para não repeti-los em outras partidas.

“A gente não entende, né? Mas a gente tem que continuar trabalhando, ver o que a gente errou nessa noite, para a gente não errar nos próximos jogos. Na segunda parte, infelizmente, tomamos esse empate. Mas é isso, agora é levantar a cabeça e a gente seguir trabalhando para a próxima partida”, pontuou.

Depois de tropeçar na Libertadores, o São Paulo vai em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (13), o Tricolor recebe o Cruzeiro, no Morumbis, às 17h30. Pela Libertadores, o Soberano só volta a atuar no dia 23, contra o Libertad, em Assunção.

