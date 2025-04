Vegetti tem início de temporada superior a 2024 no Vasco

O atacante Vegetti segue desequilibrando a favor do Vasco. Segundo maior artilheiro estrangeiro do clube, com 44 gols, o centroavante vive uma temporada ainda melhor do que à esta altura em 2024.

No ano em questão, foram 23 gols com a camisa cruz-maltina, sendo oito nos primeiros 16 jogos – número de partidas realizadas até o momento em 2025. Ao fim da temporada, estava com 54 aparições, sendo 52 como titular. Assim, viveu ano com média de 0,43 gol por jogo. Em 2025, porém, os números são ainda superiores. Venha com o Jogada10 para entender.

O Pirata, importante desde sua chegada, em agosto de 2023, começou a temporada marcando gols – foram cinco em seus primeiros quatro jogos no Cariocão. Depois, uma sequência de três partidas sem marcar, encerrando a seca contra o União Rondonópolis, pela estreia na Copa do Brasil, cobrando pênalti. Voltou a marcar em penalidade, desta vez contra o Botafogo, pelo Carioca.

Recentemente, superou uma nova sequência de três jogos sem ir às redes, passando em branco nas semifinais do Carioca contra o Flamengo e na segunda fase da Copa do Brasil, contra o Nova Iguaçu, em março. Ele, porém, encerrou a má fase no retorno do Vasco aos jogos após três semanas sem competições.

Fase arrasadora de Vegetti pelo Vasco

Foi no dia 30 de março, quando o Gigante da Colina bateu o Santos de virada (2 a 1), pela estreia no Brasileirão, em São Januário. Já aos 32′ da etapa final, o Pirata deu a vitória diante seus torcedores no melhor ‘modo Vegetti’: de cabeça.

Três dias depois, na estreia na Sul-Americana, contra o Melgar (PER), Vegetti ignorou a altitude e marcou dois gols no empate por 3 a 3, em Arequipa – nenhum de cabeça, no entanto. No jogo seguinte, foi reserva e entrou aos 28′ da etapa final na goleada sofrida para o Corinthians. Passou em branco, apesar de acertar uma cabeçada no travessão, em uma das melhores chances do time no jogo.

E, contra o Puerto Cabello (VEN), na última terça (8), ele voltou a ser decisivo, anotando o gol único no triunfo por 1 a 0, em São Januário. De cabeça, após cruzamento de Benjamin Garré, ele colocou no cantinho do goleiro Romero.

O camisa 99 chegou, então, aos 11 gols na temporada, superando o mesmo recorte (16 primeiros jogos) de 2024, com 0,68 gol por jogo – na ocasião, foram “apenas” oito gols, com a média de 0,5. Ele seria o artilheiro da Copa do Brasil, conquistando sua primeira artilharia com a Cruz de Malta, aliás.

Em 2025, surge ainda mais letal. Afinal, após ser o artilheiro do Campeonato Carioca, com sete gols, ele já chega ao topo do quesito também na Sul-Americana, comprovando sua regularidade frente às metas adversárias.

Vegetti após seus 16 primeiros jogos

2024

8 gols

1 assistência

9 participações em gols

0,5 gol por jogo

0,56 participações em gol por jogo

2025

11 gols

2 assistências

13 participações em gols

0,68 gol por jogo

0,81 participações em gol por jogo

