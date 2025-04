Botafogo cria espaço físico permanente dedicado às mulheres. Entenda a iniciativa!

O Botafogo dá um passo histórico ao lançar o “Botafogo Mulher”, tornando-se, então, o primeiro clube de futebol a implantar um espaço físico permanente exclusivo para mulheres dentro de sua sede, em General Severiano. O projeto é um marco na luta por respeito, inclusão e representatividade feminina no esporte. Mostra, também, que o Mais Tradicional é uma instituição de vanguarda.

Com ouvidoria presencial, equipe feminina e atendimento humanizado, o “Botafogo Mulher” reafirma o papel do clube como agente de transformação social. Assim, promove um ambiente mais seguro e igualitário. A proposta, aliás, une escuta ativa, acolhimento e uma agenda contínua de melhorias voltadas às mulheres que vivem o clube – torcedoras, atletas e profissionais.

A iniciativa começou com Michele Pin Nabuco de Magalhães Lins, empresária, ativista pelos direitos das mulheres há mais de uma década e primeira-dama do clube, ao lado do marido, o presidente do quatro social João Paulo Nabuco de Magalhães Lins.

“Este é o início de um movimento que pode – e deve – inspirar outros clubes no Brasil e no mundo. As mulheres precisam ser ouvidas, respeitadas e incluídas em todos os espaços do esporte. O Botafogo dá agora um passo concreto nessa direção”, afirma Michele.

Como objetivos do projeto destacam-se a criação de um ambiente seguro e respeitoso para mulheres em todas as dependências do clube; ações que combatam a violência e incentivem o respeito nos jogos e eventos de todas as modalidades esportivas; capacitação para as mulheres atuarem nas mais diversas áreas do Botafogo e mais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.