Red Bull Bragantino x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeão nacional em 2024, o Botafogo pode voltar a sentir, enfim, o gostinho da liderança novamente, nesta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro visita o Red Bull Bragantino, neste sábado (12), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h (de Brasília), na abertura da jornada. Se o Glorioso vencer, assume a ponta e se credencia como um forte postulante para terminar o fim de semana como primeiro lugar da competição. Se empatar também fica no topo, mas a tendência é ser ultrapassado na sequência. Os cariocas ocupam, no momento, a quinta colocação, com quatro pontos. Os paulistas estão em 15º lugar, com somente um.

Como chega o Bragantino?

O Red Bull Bragantino já não aparece, nas previsões, como aquela equipe incômoda os grandes e pode complicar a vida dos favoritos a qualquer momento. O time, em 2024, se salvou do rebaixamento e não conseguiu vaga para as competições europeias pelo Brasileirão.

Sobre a equipe que vai a campo, o volante Fabinho sofreu um estiramento na coxa esquerda. Ele, então, desfalca o Massa Bruta. Para piorar, o técnico Fernando Seabra ainda tem alguns nomes no departamento médico, como Mendes, Sant’Anna e Fernando.

Como chega o Botafogo?

O Mais Tradicional não perde no Campeonato Brasileiro desde agosto de 2024. São, assim, 18 partidas de invencibilidade, desde a época do técnico Artur Jorge. É, aliás, a maior sequência positiva do Glorioso na era dos pontos. Uma marca respeitável para os comandos de Renato Paiva defenderem em Bragança Paulista.

Com problemas em caixa, o Botafogo vem enfrentando uma maratona, portanto, não se surpreenda se o técnico português promover mudanças na equipe. Os desfalques certos são o zagueiro Bastos, o lateral-esquerdo Marçal, o volante Barbosa e o atacante Nathan, ainda sem condições físicas de estarem à disposição.

Onde assistir?

O Premiere (pay-per-view) transmite a peleja.

RED BULL BRAGANTINO x BOTAFOGO

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 12 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e De Paula; Savarino, Artur e Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Maíra Mastella Moreira (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.