Fluminense voltará a usar titulares contra o Santos

Após utilizar um time bastante mesclado na goleada por 5 a 0 sobre o San José (BOL), na última quinta-feira (10), o Fluminense deverá promover os retornos dos titulares para o próximo compromisso. No treino desta sexta-feira (11), o técnico Renato Gaúcho confirmou que utilizará força máxima diante o Santos, no domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão.

A definição quanto ao time que vai a campo, no entanto, só sairá neste sábado (12). Será quando a equipe encerra a preparação para o jogo contra o Peixe, segundo informações do “ge”.

LEIA MAIS: Cano supera Fred na artilharia do Fluminense na Sul-Americana

Thiago Silva, Arias e Martinelli, que sequer foram a campo contra o San José, em jogo pela Sul-Americana, voltam ao time. Cano, autor de dois gols mesmo saindo do banco de reservas, também volta aos titulares. Já Bernal, Thiago Santos, Keno e Serna, que foram bem no duelo com os bolivianos, podem brigar por vagas.

Assim, o time que deve ir a campo é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Thiago Santos) e Renê (Léo Jance); Hércules (Bernal), Martinelli e Lima (Ganso); Arias, Canobbio (Keno/Serna) e Cano.

O jogo contra o Santos é no domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Enquanto o Flu chega em décimo, com três pontos em duas rodadas, o Santos é o 16º, com apenas um. O Peixe vem de empate por 2 a 2 com o Bahia em plena Vila Belmiro. O Tricolor, por sua vez, após derrota para o Fortaleza, que derrubou Mano Menezes, venceu o Red Bull Bragantino (2 a 1) na estreia de Renato Gaúcho, na segunda rodada.

