Vasco x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Após rodada internacional no meio de semana, o Brasileirão está de volta. E, neste sábado (12), o Vasco recebe o Sport, às 21h (de Brasília), para seu segundo jogo seguido em São Januário. A partida, válida pela terceira rodada, vale muito para o pressionado Fábio Carille, que recebeu xingamentos mesmo com a vitória sobre o Puerto Cabello (VEN), na terça (8), pela Sul-Americana. Vamos, então, ver como chegam os rivais?

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e Premiere pelo sistema Pay-Per-View.

Como chega o Vasco

A vitória contra o Puerto Cabello (VEN), na terça-feira (8), não evitou que a torcida do Vasco xingasse o técnico Fábio Carille. Com isso, ele chega pressionado para mais um duelo diante o torcedor, em São Januário. O Cruz-Maltino vem com três pontos no Brasileirão, sendo o 11º colocado, com três pontos. Eles vieram na vitória sobre o Santos, também no Caldeirão, pela abertura do torneio. Depois, porém, com um time misto, o Vasco sucumbiu perante o Corinthians, na Neo Química Arena, conhecendo sua primeira derrota no Brasileirão.

Seguindo o planejamento após a eliminação no Carioca, Carille deverá utilizar novamente o time titular, repetindo a escalação que levou a campo contra o Puerto Cabello. Sem novos desfalques, o técnico pode manter a equipe que venceu os venezuelanos por 1 a 0. Adson, que ficou fora na terça, deve retornar aos relacionados.

Como chega o Sport

O Sport tem desfalques para visitar o Vasco. O problema principal é na lateral esquerda, já que Dalbert e Igor Cariús estão machucados. Chico, que é zagueiro, deve atuar improvisado no setor. Lucas Cunha, então, ganha oportunidade na zaga, fazendo dupla com João Silva.

No ataque, o português Gonçalo Paciência também deverá ser desfalque para o compatriota Pepa, técnico do Leão. Ele está com desconforto muscular na coxa direita e, assim, sequer viaja ao Rio de Janeiro.

O Sport vem com esperança por parte da torcida, já que fez boas partidas nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. Primeiro, empatou fora de casa com o São Paulo por 0 a 0, segurando um ponto importante longe de seus domínios. Depois, na Ilha do Retiro, perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, mas com direito a boa atuação diante um dos principais candidatos ao título.

VASCO x SPORT

Brasileirão 2025 – 3ª rodada

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: sábado, 12/04/2025, às 21h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Paulinho), Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta e Pablo. Técnico: Pepa.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO/Fifa)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

