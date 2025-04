Agenciado pelo pai de Endrick, promessa do Palmeiras estreia no time Sub-17

Com apenas 15 anos, uma das promessa da base do Palmeiras já fará sua estreia pelo time Sub-17. O atacante Dudu, que é agenciado pela empresa de Douglas Ramos, pai de Endrick, está no elenco alviverde que disputará o estadual da categoria.

Apesar da curta idade, Dudu impressiona pela maturidade exibida, dentro e fora de campo, e tem um olhar especial na Academia de Futebol. Na última semana, o garoto fez parte do elenco do Palmeiras que ficou com o terceiro lugar na Nexperia Nijmegen Cup, na Holanda, e mesmo com pouco tempo de retorno, está integrado ao time que enfrenta o Ecus, em Suzano, neste sábado (11), na estreia alviverde no estadual da categoria.

“É uma sensação muito boa poder disputar meu primeiro Paulista Sub-17. É uma competição importante e que o Palmeiras sempre entra para vencer. Me sinto muito feliz e honrado com a confiança que o clube está depositando em mim, mesmo sendo mais novo. Isso mostra que eles realmente acreditam no nosso trabalho. Espero aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível, ajudar o time e continuar evoluindo dentro e fora de campo”, destacou.

Inspiração em Endrick

Dudu está no Palmeiras desde 2019 e, no ano passado, se destacou na conquista do título do Paulistão Sub-15 do ano passado. No torneio, com 14 anos, anotou sete gols, sendo dois na semifinal e um na final, contra o Santos. Promovido de categoria em 2025, o atacante apontou o trabalho duro para seguir em evidência e também comentou sua admiração por Endrick.

“Acredito que o segredo para manter uma boa atuação é o trabalho do dia a dia. Eu me dedico muito nos treinos, escuto tudo que os profissionais do clube têm pra passar, tanto na parte técnica quanto mental. Estou sempre buscando aprender e melhorar. Também gosto de observar grandes jogadores do Palmeiras, como o Endrick, que veio da base e está brilhando. Ele é uma inspiração para todos nós e mostra que com dedicação e foco a gente pode chegar longe”, concluiu.

