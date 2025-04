Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Flamengo fazem neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre, um dos principais jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos atuaram no meio de semana e agora focam novamente na competição nacional. O Tricolor ocupa a 10ª posição, com três pontos, enquanto o Rubro-Negro tem quatro, na sexta colocação.

São 108 partidas disputadas até hoje entre as equipes. Aliás, são com 37 vitórias para cada lado e 34 empates. No mais recente encontro, em 22 de setembro de 2024, pelo Brasileirão, o Grêmio ganhou por 3 a 2.

Onde assistir

A partida entre Grêmio e Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Globo e do Premiere.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho tenta a reabilitação no Brasileiro, uma vez que vem de derrota para o Ceará, fora de casa, por 2 a 0. No meio de semana, o Imortal aliviou a situação ao vencer o Atlético Grau, também por 2 a 0, pela fase de grupos da Sul-Americana.

Com relação ao time, o técnico Quinteros tem algumas dúvidas. Caso Amuzu ainda não esteja disponível, a tendência é de que Pavón permaneça entre os titulares. Há uma esperança, aliás, que Cuéllar possa voltar a lista de relacionados, já que está em fase final do tratamento de um edema muscular na coxa esquerda.

Pela capacidade ofensiva do Flamengo, o mais provável é que o treinador escale um Grêmio mais defensivo. O técnico, aliás, analisa se o ideal é utilizar Cristaldo entre os 11 iniciais ou voltar a escalar o trio de volantes com Camilo, Villasanti e Edenilson. A segunda indefinição envolve se o comandante manterá a formação com pontas ou se deslocará Edenilson para o lado direito de ataque.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo tenta uma reação, principalmente após o vexame no Maracanã, onde perdeu por 2 a 1 para o modesto Central Córdoba, pela Libertadores. No Brasileirão, a equipe de Filipe Luís vem de vitória por 2 a 1, fora de casa, sobre o Vitória, porém também não encantou. O time quer voltar a ter boas atuações do início da temporada.

Com relação à equipe, Filipe Luís deve colocar em campo força máxima para o duelo após críticas por ter poupado na Libertadores. Danilo, com lesão muscular na coxa, e Viña, ainda em recuperação de cirurgia no joelho, são as baixas no elenco de Filipe Luis. Aliás, Juninho volta ser opção no banco de reservas, assim como Pedro, que retorna aos poucos, também deve ser alternativa para o segundo tempo.

Grêmio x Flamengo

3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 13/04/2025, às 17h30 (de Brasília).

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir: Globo e Premiere

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Edenilson, Cristaldo (Pavón ou Amuzu) e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Juninho. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

