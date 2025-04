Jogo louco e assistência de Ederson: City vira para cima do Crystal

O que se viu neste sábado, 12/4, no jogo entre Manchester City e Crystal Palace, no Etihad Stadium, foi uma loucura e Ederson de protagonista. Afinal, os londrinos abriram 2 a 0 em 30 minutos, ainda perderam outra chance e tiveram gol anulado. Mas, no primeiro tempo, o City empatou. Na etapa final, vitou e ampliou, com direito a um dos gols em passe do brasileiro Ederson, o goleiro mais assistente do mundo. Ederson, aliás, foi herói e vilão. Falhou no segundo gol, mas deu o passe para o tento de seu companheiro. Contudo, saiu machucado. Fim das contas: 5 a 2.

Neste jogo pela 28ª rodada, o Crystal saiu na frente com Eze e Richards. Eze ainda teve um gol anulado. Mas De Bruyne e Marmoush empataram na etapa inicial. Kovacic e McAtee (passe de Ederson) viraram; O’Reilly completou o 5 a 2. O City vai aos 55 pontos e dorme no G4. Mas pode perder posições para Chelsea e Newcastle (ambos com 53 e que jogam na rodada). Para lembrar: os cinco primeiros vão à Champions. O Crystal é o 11º com 43 pontos.

Que primeiro tempo foi esse!

O que se viu no primeiro tempo foi loucura. Afinal, até os 30 minutos só deu Crystal. Fora de casa, diante de um dos gigantes, abriu 2 a 0. Aos sete minutos, Eze aproveitou erro de marcação para concluir na cara de Ederson o cruzamento de Saar e fazer 1 a 0. Aos 21, o escanteio cobrado por Wharton pela direita teve a cabeçada de Richards para a rede. Falharam o Rúben Dias, que perdeu no alto, e principalmente Ederson, que saiu mal e não cortou a bola. Tirando a bola na trave de De Bruyne e um lance de Marmoush, o City via o Crystal detonar. Eze perdeu grande chance e, aos 28, fez o que seria o terceiro gol dos visitantes. Mas estava impedido por milímetros.

City despacha a zebra no segundo tempo

A torcida mostrava impaciência com o City. Mas os atuais tetracampeões conseguiram diminuir aos 32 em cobrança de falta de De Bruyne. A partir daí a coisa mudou totalmente. O Crystal nem viu a bola (teve 10% de posse nos 13 minutos finais). E o City em cima. Marmoush perdeu grande chance aos 33. Mas, aos 35, após boa trama pela esquerda, cruzamento e furaço de Gündoğan na hora do arremate, a bola sobrou para Marmoush deixar tudo igual. E quase De Bruyne fez aos 46. Era gol feito. Loucura com o City.

Tem filho de brasileiros treinando na base do Newcastle e jogando a Dallas Cup

Veio o segundo tempo e, com ele, no primeiro minuto, a virada. O relâmpago de Bruyne e Kovačić fez o gol da virada. E tome pressão. Aos dez minutos, um grande lance. O goleiro Ederson, da sua área, observou o posicionamento dos companheiros e fez uma ligação para a corrida de McAtee. Desmarcado, o garoto dominou a bola, tirou o goleiro Henderson e bateu para o gol vazio: 4 a 2. Ederson sairia aos 26 com problema muscular, dando lugar a Ortega e saindo sob aplausos.

O jogo ficou fácil para o City, diante de um nocauteado Crystal, que ainda levaria mais um gol, de O’Reilly. E o CIty saiu das vaias aos aplausos. Especialmente, De Bryne, que brilhou neste que foi seu primeiro jogo após anunciar que deixará o clube que defende com muito sucesso e títulos.

Jogos da 28ª rodada do Inglês

Sábado (12/4)

Manchester City 5×2 Crystal Palace

Southampton x Aston Villa – 11h

Nottingham Forest x Everton – 11h

Brighton x Leicester – 11h

Arsenal x Brentford – 13h30

Domingo (13/4)

Chelsea x Ipswich – 10h

Wolverhampton x Tottenham – 10h

Liverpool x West Ham – 10h

Newcastle x Manchester United – 12h30

Bournemouth x Fulham – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.