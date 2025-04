Bragantino x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Botafogo pode voltar a sentir, enfim, o gostinho da liderança novamente, nesta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro visita o Red Bull Bragantino, neste sábado (12), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h (de Brasília), na abertura da jornada. Se o Glorioso vencer, assume a ponta e se credencia como um forte postulante para terminar o fim de semana como primeiro lugar da competição. Se empatar também fica no topo, mas a tendência é ser ultrapassado na sequência. Os cariocas ocupam, no momento, a quinta colocação, com quatro pontos. Os paulistas estão em 15º lugar, com somente um.

A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 14h30. O comando e a narração ficam por conta de Diego Mazur.