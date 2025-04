Vasco x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Neste sábado (12), o Vasco recebe o Sport, às 21h (de Brasília), para seu segundo jogo seguido em São Januário. A partida, válida pela terceira rodada, vale muito para o pressionado Fábio Carille, que recebeu xingamentos mesmo com a vitória sobre o Puerto Cabello (VEN), na terça (8), pela Sul-Americana. Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte transmite esta partida com a sua cobertura-raiz. O pré-jogo começa às 19h30 (de Brasília) sob o comando de Ricardo Froede e também está na narração.

Além da narração de Ricardo Froede, este Vasco x Sport conta com as reportagens de Will Ferreira e os comentários de Diogo Martin.

