Record transmitirá jogos da Kings League e outras ligas

A Record acaba de firmar um acordo para exibir, com imagens, partidas de três competições internacionais: o Campeonato Egípcio, a Kings League e a Queens League. As transmissões acontecerão pelo canal Link Sport Club Podcast, no YouTube. A estreia está marcada para este sábado (12), e contará com jogos de todas essas ligas. O jornalista Gabriel Vaquer divulgou a novidade.

A partir das 10h de sábado (12), o público acompanhou duas partidas da Queens League: Las Troncas x El Barrio e Saiyans FC x Rayo de Barcelona. Em seguida, às 13h30, a atração será o duelo entre Al Ahly e Pyramids, válido pelo Campeonato Egípcio. A narração ficará por conta de Ennio Ricanelo, com os comentários de Renato Tortorelli e Rodrigo Cartaginezzie.

Já no domingo (13), também a partir das 10h, a programação continua com três jogos da Kings League: Xbuyer x El Barrio, Saiyans x 1K FC e Rayo de Barcelona x Ultimate Móstoles. Mais uma vez, Ennio Ricanelo assume a narração, desta vez acompanhado por Giovanna de Biase nos comentários.

Regras distintas

Tanto a Kings League quanto a Queens League foram idealizadas na Espanha pelo ex-jogador Gerard Piqué. Embora ambas sigam a estrutura do futebol 7, suas regras são bastante diferentes das convencionais. Por exemplo, as partidas contam com cartas secretas, além de começarem com uma disputa pela bola no centro do campo, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade e diversão.

Com relação ao Campeonato Egípcio, a disputa pela liderança está acirrada. O Al Ahly aparece na vice-liderança com 36 pontos, obtidos em 18 jogos — resultado de 11 vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Por outro lado, o Pyramids lidera a competição, com 43 pontos, fruto de 13 vitórias, quatro empates e também uma única derrota.

Dessa forma, a Record amplia sua presença no esporte internacional, enquanto oferece ao público brasileiro novas e empolgantes opções de entretenimento esportivo online.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.