Com golaço nos acréscimos, Palmeiras bate Corinthians de virada no Brasileirão Feminino

Com um golaço de Andressinha aos 49 minutos do segundo tempo, o Palmeiras derrotou por 2 a 1 o Corinthians neste sábado (12), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Todos os gols saíram no segundo tempo. Andressa Alves abriu o placar para as alvinegras, e Laís Estevam igualou para as alviverdes no Dérbi disputado no Parque São Jorge.

O resultado tira a liderança das Alvinegras, que aindam perdem a invencibilidade da competição, estacionadas nos sete pontos. As Palestrinas, por outro lado, pula para a ponta da tabela, agora com oito pontos, ultrapassando o rival.

Entretanto, devido aos critérios de desempate, as comandadas de Camilla Orlando não têm como manter a ponta ao fim da quarta rodada. Isso porque São Paulo e Ferroviária, que se enfrentam ainda neste sábado, aparecem com sete pontos.

Próximos jogos de Palmeiras e Corinthians

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (15), quando visita o Flamengo às 18h30, no Luso-Brasileiro. No mesmo dia, porém às 19h, o Corinthians enfrenta o Fluminense, em Moça Bonita, também no Rio de Janeiro.

CORINTHIANS 1×2 PALMEIRAS

4ª rodada do Brasileirão Feminino 2025

Data: 12/4/2025 (sábado)

Local: Estádio da Fazendinha, em São Paulo (SP)

Gols: Andressa Alves, 3’/2ºT (1-0); Laís Estevam, 27’/2ºT (1-1); Andressinha, 49’/2ºT (1-2).

>CORINTHIANS: Nicole; Gil Fernandes (Duda Sampaio), Thaís Regiaa, Thaís Ferreira, Mariza e Thamires; Vitória Yaya (Dayana Rodríguez), Andressa Alves (Carol Nogueira); Vic Albuquerque e Gabi Zanotti (Jhonson); Jaque Ribeiro (Ariel Godoi). Técnico: Lucas Piccinato.

>PALMEIRAS: Natascha (Kathe Tapia); Rhay Coutinho (Greicy Landázury), Pati Maldaner, Isadora e Fê Palermo; Ingryd (Andressinha), Brena, Yoreli Rincón (Espinales) e Laís Estevam; Tainá Maranhão (Diany) e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Auxiliares: Leandra Aires Cossette (SP) e Marcela de Almeida Silva (SP)

