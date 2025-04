Bernardo Fontes é eleito o melhor em campo em vitória do Tondela

A excelente campanha do Tondela na segunda divisão do futebol português, bem como sua sólida caminhada rumo ao acesso à elite, está diretamente ligada à consistência defensiva da equipe. Grande parte desse desempenho se deve à segurança oferecida pelo goleiro Bernardo Fontes, ex-Flamengo e Braga. Neste sábado (12/04), por exemplo, ele brilhou mais uma vez: foi eleito o melhor jogador em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Paços de Ferreira, fora de casa.

Graças a esse resultado, o Tondela manteve-se com folga na liderança da tabela, agora somando 57 pontos — o que representa uma vantagem de 12 pontos sobre o quarto colocado, quando restam apenas cinco rodadas para o fim do campeonato. Ou seja, a equipe está cada vez mais próxima do retorno à primeira divisão portuguesa.

Ao longo desta temporada, Bernardo já disputou 29 partidas pelo Tondela, sendo escolhido quatro vezes o melhor goleiro do mês da Liga Portugal 2. Além disso, o time atravessa um excelente momento: está invicto há oito partidas, com cinco vitórias consecutivas.

Bernardo divide méritos

Logo após o jogo, Bernardo comentou sobre seu desempenho e o atual momento vivido pelo clube. Segundo ele, o reconhecimento individual é importante, mas o mérito deve ser compartilhado com todo o grupo.

“É muito gratificante tudo que estou vivendo, podendo ajudar o Tondela a conquistar vitórias importantes que nos mantém na liderança da Liga. Receber esses prêmios é motivo de orgulho, pois há muito trabalho sendo feito para que o desempenho em campo seja o melhor possível. E nada aconteceria sem meus companheiros, também, pois isso tudo é um trabalho de equipe. Conseguimos mais um resultado positivo hoje, numa partida difícil, fora de casa, e agora é comemorar e já pensar no próximo desafio. Estamos na reta final do torneio, sabemos que estamos perto de alcançar nosso objetivo, então precisamos manter a concentração e o foco para que possamos alcançá-lo.”

Dessa forma, o Tondela segue firme na busca pelo acesso. No entanto, a equipe já tem um novo compromisso marcado. Volta a campo no dia 20 de abril, quando enfrentará o Vizela pela 30ª rodada da Liga Portugal 2. Portanto, embora a vantagem na tabela seja confortável, o elenco sabe que é fundamental manter a intensidade e o foco até a última rodada.

