O atacante Dudu, atualmente no Cruzeiro, se defende na Justiça após ser processado por danos morais pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em uma ação movida em janeiro deste ano.

Na ocasião, Leila listou uma série de insatisfações com o jogador na reta final da passagem dele pelo clube e afirmou que Dudu a agrediu “brutalmente” nas redes sociais. O estopim foi uma publicação no Instagram em que Dudu criticou a dirigente e usou a sigla “VTNC”, geralmente entendida como “vá tomar no c*”.

A ação tramita na 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo e pede uma indenização de R$ 500 mil por danos morais. Na defesa, os advogados de Dudu alegam que a sigla foi mal interpretada e que o jogador, na verdade, queria dizer “vim trabalhar no Cruzeiro”.

A defesa afirma que Dudu não saiu “pelas portas dos fundos” do Palmeiras, que não causou qualquer prejuízo ao clube e que a rescisão contratual antecipada foi uma decisão da diretoria alviverde. Além disso, os advogados também ressaltam que o atleta abriu mão de cerca de R$ 25 milhões que teria direito a receber — valor maior do que os R$ 21 milhões oferecidos pelo Cruzeiro em junho de 2024.

O jogador ainda acusa a presidente de ter praticado assédio moral e psicológico durante os sete meses que antecederam sua saída, alegando que suportou a situação em silêncio.

Confira o trecho da defesa do Dudu:

“Não xingou a Autora, limitando-se a fazer alusão às letras VTNC – o que pressupõe, no contexto dos fatos envolvendo os demandantes, diversas interpretações – inclusive ‘VIM TRABALHAR NO CRUZEIRO’. Além disso, apenas pediu para que a Requerente o esquecesse, deixasse em paz. O Requerido não escreveu nada mais do que isso, ao contrário do que tenta fazer a Requerente ao juntar nos autos uma ata notarial com expressão inexistente no suposto post do Requerido registrado no Instagram. Ademais, ainda que as siglas registradas na resposta do Réu ‘VTNC’ pudessem ter uma interpretação equivocada como alusão ao órgão excretor do corpo humano, trata-se apenas de uma expressão de baixo calão, sem potencial para ofender a honra.”

Leila, por sua vez, quer que a Justiça condene Dudu ao pagamento de R$ 500 mil, além de 20% em honorários e multa diária de R$ 10 mil caso ele descumpra alguma decisão. Ela também disse que, se ganhar a ação, vai doar o valor a uma entidade que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade.

Além do processo cível, há uma segunda ação contra Dudu, desta vez criminal, que corre na 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Nela, a presidente do Palmeiras o acusa de injúria e difamação.

