Premier League: Arsenal tropeça no Brentford e Liverpool se aproxima do título

O Arsenal deixou escapar a vitória em casa e ficou no empate por 1 a 1 com o Brentford, neste sábado (12), em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. Thomas Partey abriu o placar para os Gunners, mas Wissa deu um banho de água fria nos torcedores presentes no Emirates Stadium, em Londres, e confirmou o empate para a equipe visitante. Ambos os gols foram marcados na segunda etapa.

Dessa maneira, o tropeço do Arsenal deu sinal verde para o Liverpool iniciar uma contagem regressiva para o título da Premier League. Com o resultado, os Gunners chegaram aos 63 pontos e estão com 10 pontos a menos que o líder do Campeonato Inglês. Porém, os Reds ainda entram em campo nesta 32ª rodada e podem ampliar a vantagem para 13, faltando somente mais cinco jogos para o fim.

Além disso, se o Arsenal não pontuar na próxima rodada e o Liverpool vencer seus compromissos na 32ª e 33ª rodada, os Reds confirmam o título da Premier League ainda neste mês de abril.

Por outro lado, o Brentford apenas cumpre tabela nesta reta final de Premier League. Apesar de arrancar um ponto de uma das principais equipes do país, venceu somente uma partida nas últimas seis rodadas. Dessa forma, o empate em Londres fez o time chegar aos 43 pontos, na 11ª posição.

Jogos da 32ª rodada da Premier League 2024/25

Sábado (12/4)

Manchester City 5×2 Crystal Palace

Southampton 0x3 Aston Villa

Nottingham Forest 0x1 Everton

Brighton 2×2 Leicester

Arsenal 1×1 Brentford

Domingo (13/4)

Chelsea x Ipswich – 10h

Wolverhampton x Tottenham – 10h

Liverpool x West Ham – 10h

Newcastle x Manchester United – 12h30

Bournemouth x Fulham – 16h

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.