Lautaro deixa o dele, e Inter de Milão bate Cagliari em casa pelo Italiano

A Inter de Milão deixou mais uma vítima pelo caminho no Campeonato Italiano. Neste sábado (12), o time fez o dever de casa e derrotou por 3 a 1 o Cagliari, pela 32ª rodada. Assim, os interistas dão um novo passo importante em busca de mais um Scudetto. Arnautovic, Lautaro Martínez e Yann Bisseck anotaram os gols dos anfitriões, e Piccoli descontou.

Com o resultado no San Siro, a Internazionale permanece na liderança, agora com 71 pontos. O Cagliari, por outro lado, segue sua luta contra o rebaixamento. Afinal, ocupa a perigosa 15ª colocação, estacionado com 30 pontos.

O próximo compromisso da Inter de Milão será o duelo da volta das quartas de final da Champions. Na quarta 16), os italianos recebem o Bayern de Munique, às 16h (de Brasília), após uma grande vitória por 2 a 1 fora de casa. Já o Cagliari volta a campo apenas em dia 21 de abril, uma segunda-feira, quando recebe a Fiorentina, às 10h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano.

O jogo

Com iniciativa das ações, a Inter de Milão abriu o placar com apenas 12 minutos de bola em jogo. Em grande fase, o brasileiro Carlos Augusto deu assistência dentro da área para Arnautovic soltar a bomba. O argentino Lautaro Martínez ampliou após receber lindo passe de Arnautovic e dar uma cavadinha daquelas, tirando qualquer chance de defesa de Caprile.

Poucos minutos após a volta do intervalo, o Cagliari descontou com Roberto Piccoli em lindo cabeceio para superar o goleiro Yan Sommer, estático debaixo da meta. Contudo, seis minutos depois, a Inter voltou a colocar dois de frente no placar. Di Marco cobrou escanteio, e o zagueiro Bisseck subiu sem marcação para anotar o terceiro dos anfitriões e definir o placar.

