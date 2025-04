Ancelotti evita falar sobre futuro no Real Madrid

Carlo Ancelotti preferiu evitar qualquer comentário sobre seu futuro no Real Madrid, mesmo em meio à pressão por resultados e às especulações do interesse da Seleção Brasileira. O treinador italiano está em meio a uma sequência difícil, uma vez que o Barcelona abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol e ainda perdeu por 3 a 0 para o Arsenal no jogo de ida das quartas de final da Champions.

Em entrevista coletiva neste sábado (13), véspera do jogo contra o Alavés, Ancelotti foi questionado sobre a confiança da diretoria no trabalho dele. Sem entrar em polêmicas, se limitou a lembrar que ainda tem contrato em vigor.

“Essa é uma pergunta que não cabe a mim responder, porque o contrato é muito claro: ainda tenho mais um ano. Sobre o futuro, vamos falar ao fim da temporada, como sempre. Não tenho nada a acrescentar. O clube sempre me apoiou, principalmente nos momentos difíceis”, disse o treinador.

Ancelotti renovou com o Real Madrid no fim de 2023 e tem contrato até junho de 2026. Mesmo assim, seu nome continua forte nos bastidores da CBF, que busca um novo técnico para comandar a Seleção. Desde a demissão de Dorival Júnior, no mês passado, a entidade tem sondado opções, e Ancelotti figura entre os favoritos.

Além disso, na Espanha, também crescem os rumores de que o clube pode encerrar o ciclo do italiano caso a equipe fracasse tanto na Champions quanto no Campeonato Espanhol.

Mesmo pressionado, Ancelotti ainda tenta manter o foco na decisão da próxima quarta-feira (17), quando o Real precisa de uma vitória por três gols de diferença sobre o Arsenal para seguir vivo na Champions.

“Temos que vencer por três gols de diferença. É difícil, mas tentaremos. Não dá para prometer nada, embora a gente já tenha feito coisas incríveis em casa na temporada passada”, afirmou.

Ancelotti comenta queda de rendimento do time

Questionado sobre a queda de rendimento do time e do atacante Vini Jr., o técnico evitou personalizar a culpa.

“O que aconteceu nas últimas semanas foi uma queda geral, não só no ataque. Levamos muitos gols nos últimos jogos, e é isso que precisamos corrigir. A solidez defensiva é essencial, especialmente quando os atacantes não estão tão eficazes quanto antes”, explicou.

Por fim, o Real Madrid enfrenta o Alavés neste domingo (14), às 11h15 (de Brasília), e precisa da vitória para seguir na briga pelo título de LaLiga. Depois, o foco total será na virada contra o Arsenal no Santiago Bernabéu.

