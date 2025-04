Sporting vence Santa Clara e assume liderança no Português

O Sporting derrotou o Santa Clara neste sábado (12), na Ilha de Açores, por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, o clube chegou aos 69 pontos e, dessa forma, dormirá na liderança da competição. A manutenção na ponta da tabela, todavia, depende do resultado de Benfica x Arouca, que ocorre neste domingo (13). O gol do jogo foi de Geny, aos cinco minutos da segunda etapa.

Primeiro Tempo

O fato de o Sporting ter feito seu primeiro chute a gol apenas aos 38 minutos simboliza bem a falta de inspiração da equipe. A cobrança de falta batida por Debast marcou o início de uma tendência do time alviverde: arriscar finalizações de fora da área, que, aliás, acabaram sendo as principais chances de perigo da equipe.

Apesar disso, é preciso reconhecer o grande mérito da organização defensiva montada por Vasco Matos, que conseguiu neutralizar tanto Gyökeres quanto o jogo entrelinhas do time comandado por Rui Borges. No setor ofensivo, os jogadores pelas laterais até conseguiram dar mais amplitude ao time, no entanto, faltou uma presença mais incisiva dentro da área adversária.

Segundo Tempo

Os lisboetas voltaram mais dispostos. Prova disso é que, logo aos cinco minutos, Fresneda recuperou a bola, Tricão avançou e deixou Geny na cara do gol para abrir o placar. Aos 23, o clube voltou a balançar as redes, mas o gol foi justamente anulado pelo árbitro de vídeo. Até o fim, o Sporting voltou a tentar ampliar o marcador, mas falhou nas finalizações. Na parte final da etapa, o Santa Clara, por fim, soltou seu jogo, mas também não conseguiu marcar.

Após o apito final, houve uma grande confusão entre os jogadores e membros das comissões técnicas e o árbitro mostrou cartão vermelho, aparentemente, para Gonçalo Inácio e Luís Rocha.

Jogos da 29ª Rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (12/4)

Gil Vicente 0x1 Vitória de Guimarães

Sábado (12/4)

Famalicao 3×0 Estoril

Boavista 0x1 Nacional

Casa Pia x Porto – 16h30

Domingo (13/4)

Estrela da Amadora x Farense

Benfica x Arouca

Braga x SAD

Moreirense x Rio Ave

