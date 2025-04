Liverpool x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder da Premier League em campo neste domingo (13). O Liverpool recebe o West Ham às 10h (de Brasília), em Anfield, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Liverpool

A passos largos para o título da Premier League, o Liverpool teve uma grande notícia antes mesmo de entrar em campo nesta 32ª rodada. Isto porque o Arsenal tropeçou no Brentford em casa e os Reds podem abrir 13 pontos de vantagem na liderança em caso de vitória neste domingo.

No momento, o Liverpool é o líder com 73 pontos, enquanto o Arsenal vem atrás com 63. Se os Gunners não pontuarem na próxima rodada e o Liverpool vencer seus compromissos na 32ª e 33ª rodada, o time comandado pelo técnico Arne Slot confirma o título da Premier League ainda neste mês de abril.

Além disso, outra boa notícia no Liverpool é o retorno do goleiro brasileiro Alisson, que não entra em campo desde o choque de cabeça na partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia, em 20 de março, pelas Eliminatórias. Contudo, o técnico Arne Slot segue sem poder contar com Alexander-Arnold e Joe Gomez, lesionados.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham faz uma temporada decepcionante e terá que se contentar apenas com a permanência na elite do futebol inglês. O time começou a rodada 32 na 16ª posição, com 35 pontos, 15 a mais que o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento.

Sem grandes pretensões no momento da temporada, os Hammers precisam somar pontos nesta reta final da Premier League para não levar sustos nas rodadas derradeiras.

Por fim, o técnico Graham Potter não vai contar com Aaron Cresswell, Michail Antonio e Crysencio Summerville, todos lesionados.

Liverpool x West Ham

32ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: domingo, 13/04/2025, às 10h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luis Díaz; Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Emerson Palmieri; Alvarez e Ward-Prowse; Kudus, Soler e Lucas Paquetá; Bowen. Técnico: Graham Potter.

Árbitro: Andy Madley (ING).

VAR: John Brooks (ING).

