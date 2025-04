Botafogo cai em Bragança e perde a primeira após 18 jogos no Brasileiro

O Botafogo mirou a liderança nesta terceira rodada do Campeonato Brasileiro e o tiro saiu pela culatra. Abaixo do esperado, o Glorioso perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste sábado (12), no Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista. A primeira derrota do Mais Tradicional após 18 encontros da competição nacional ou oito meses de invencibilidade no lixo.

Sétimo colocado, com quatro pontos, o Botafogo é o sétimo. Já o Massa Bruta é o nono, com o mesmo número, mas atrás nos critérios de desempate.

Mas já?

O técnico Renato Paiva, do Botafogo, na última terça-feira, falou que seus jogadores não podem jogar Playstation em campo. Mas o time levou um gol de vídeo game logo de cara, aos quatro minutos. John John cruzou rasteiro na linha de fundo. Sasha completou em um dos gols mais tranquilos de sua carreira. O clube não se encontrou. Errou saídas de bola e teve pouca participação dos criadores. Ainda assim, Jesus acertou a trave. Mas o time paulista também poderia ter ampliado se John e Jair não salvassem no mesmo lance.

Botafogo vai para o tudo ou nada

Paiva demorou a mexer e ainda realizou as trocas de sempre. Na última, todavia, colocou mais um jogador de área ao sacar Freitas para a entrada de Mastriani. Mas era tarde. O Botafogo obrigou o goleiro Cleiton a fazer duas boas defesas, mas parou por aí. A equipe não teve a sorte dos últimos encontros e não desencantou no fim. Já o Bragantino, encolhido, aguardou pacientemente os minutos finais para vencer o campeão brasileiro.

RED BULL BRAGANTINO 1×0 BOTAFOGO

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 12 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Gols: Sasha, 4’/1ºT (1-0)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Santos, 31’/2ºT), Pedro Henrique, Rodríguez e Capixaba; Gabriel, Ramires (Lopes, 20’/2ºT) e Jhon Jhon (Gustavinho, 31’/2ºT); Sasha (Pitta, 31’/2ºT), Barbosa (Vinicinho, 13’/2ºT) e Mosquera. Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO: John, Vitinho (Ponte, 26’/2ºT), Jair, Barboza e Telles (Cuiabano, 17’/2ºT); Gregore, Freitas (Mastriani, 38’/2ºT) e De Paula (Martins, 17’/2ºT); Savarino, Artur (Santi, 26’/2ºT) e Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Maíra Mastella Moreira (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão Amarelo: Jhon Jhon, Pitta, Cleiton (RBB); Freitas, Gregore (BOT)

Cartão Vermelho:

