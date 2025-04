Espanhol: Barcelona vence Leganés e fica cada vez mais perto do título

O Barcelona está a passos largos para conquistar o título do Campeonato Espanhol. Neste sábado (12), o Barça venceu o Leganés por 1 a 0, fora de casa, em partida válida pela 31ª rodada de LaLiga. O zagueiro Sáenz tentou cortar um cruzamento de Raphinha e mandou contra a própria rede no início da segunda etapa.

LEIA MAIS: Carlo Ancelotti evita falar sobre futuro no Real Madrid

Dessa maneira, o Barcelona chegou aos 70 pontos e abriu vantagem de sete pontos sobre o vice-líder Real Madrid. Contudo, o clube merengue ainda vai entrar em campo no decorrer desta 31ª rodada e pode recolocar a diferença em quatro pontos. Depois das partidas neste final de semana, faltarão apenas mais sete jogos para o fim de LaLiga.

Por outro lado, o Leganés chegou a cinco jogos consecutivos sem vitória no Campeonato Espanhol e está em uma situação complicada nesta reta final de temporada.

Com a derrota em casa, o time segue com 28 pontos, na penúltima posição. Ao mesmo tempo, a diferença para o Alavés, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de dois pontos. No entanto, o concorrente pela permanência ainda entra em campo nesta 31ª rodada.

O jogo

As equipes não fizeram um grande primeiro tempo e foram para o vestiário com o placar zerado. Porém, o Leganés deu trabalho ao Barcelona e, se fosse para ter alguém em vantagem, seriam os donos da casa. O Barça não conseguiu dominar o adversário, mas, por outro lado, conseguiu criar oportunidades de gol.

Contudo, o Barcelona assumiu o controle do jogo na segunda etapa e buscou a vitória fora de casa. Após recuperação de bola no meio de campo, Raphinha disparou pela esquerda e fez um cruzamento preciso para Lewandowski. Porém, o zagueiro Sáenz tentou cortar a bola do brasileiro e mandou contra a própria rede.

Com tranquilidade para jogar, o Barça ainda criou outras chances claras de gol, mas a pontaria do time não estava em dia. O Leganés pressionou em busca do empate nos minutos finais, mas o Barcelona conseguiu segurar a vantagem.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Sexta-feira (11/4)

Valencia 1×0 Sevilla

Sábado (12/4)

Real Sociedad 0x2 Mallorca

Getafe 1×3 Las Palmas

Celta de Vigo 0x2 Espanyol

Leganés 0x1 Barcelona

Domingo (13/4)

Osasuna x Girona – 9h

Alavés x Real Madrid – 11h15

Betis x Villarreal – 13h30

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 16h

Segunda-feira (14/4)

Atlético de Madrid x Real Valladolid – 16h

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.