Alavés x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momento de pressão, o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol. Neste domingo, o clube merengue visita o Alavés às 11h15 (de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, no País Basco, pela sequência da 31ª rodada de LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Alavés

O Alavés vive um período importante na temporada e luta pela permanência na elite do futebol espanhol. O time vem de uma vitória fora de casa sobre o Girona que deu um leve respiro. A equipe está na 17ª posição, com 30 pontos, somente um acima do Las Palmas, que abre a zona de rebaixamento.

No entanto, o Las Palmas já venceu seu compromisso nesta 31ª rodada e o Alavés terá a oportunidade de abrir quatro pontos de vantagem para seu principal concorrente na luta pela permanência.

Para o jogo deste domingo, o técnico Eduardo Coudet terá três desfalques por suspensão: Guridi, Conechny e Sivera.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid atravessa um momento de pressão nesta reta final de temporada. O clube merengue vem de uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal, no jogo de ida das quartas de final da Champions, e viu o Barcelona abrir vantagem na luta pelo título do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid é o vice-líder de LaLiga, com 63 pontos, sete a menos que o Barcelona, que já venceu seu compromisso nesta 31ª rodada. Ou seja, o time merengue precisa vencer fora de casa para recolocar a diferença em quatro pontos.

Contudo, o pressionado técnico Carlo Ancelotti enfrenta alguns problemas no elenco. Éder Militão e Carvajal são as baixas confirmadas por lesão, enquanto Lunin, Alaba e Mendy aparecem como dúvidas.

Alavés x Real Madrid

31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: domingo, 13/04/2025, às 11h15 (de Brasília).

Local: Estádio de Mendizorroza, no País Basco (ESP).

Alavés: Sivera; Nahuel Tenaglia, Abqar, Moussa Diarra e Santiago Mouriño (Manuel Sánchez); Juan Jordán, Antonio Blanco e Jon Guridi; Carlos Vicente, Carlos Martín e Kike García. Técnico: Eduardo Coudet.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Modric e Bellingham; Brahim Díaz, Endrick e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP).

VAR: Jesús Gil Manzano (ESP).

