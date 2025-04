Cristiano Ronaldo faz dois, e Al-Nassr vence Al-Riyadh de virada

Cristiano Ronaldo anotou os dois gols da vitória de sua equipe, o Al-Nassr, por 2 a 1 de virada sobre o Al-Riyadh, neste sábado (12), pelo Campeonato Saudita. O segundo gol do português, aliás, foi espetacular, em um lindo chute de primeira. Selemani descontou.

Jhon Durán, aliás, empilhou chances desperdiçadas. Com um pouco mais de capricho, o placar seria goleada. Com o resultado, o Al-Nassr engata o terceiro triunfo em sequência e segue em terceiro na tabela, agora com 57 pontos, oito a menos do que o Al-Ittihad, o líder do Sauditão. Já o Al-Riyadh permanece na nona colocação, estacionado nos 34.

CR7 fica a quatro do gol 100 pelo Al-Nassr

Destaque do jogo, Cristiano Ronaldo aparece cada vez isolado na artilharia da competição. Ele soma 23 bolas na rede, quatro a mais do que Abderrazak Hamdallah, do Al-Shabab. E ele poderia ter feito mais gols se não tivesse optado por servir os companheiros mesmo quando estava em boas condições de marcar.

O astro português, inclusive, chegou a 96 gols pelo Al-Nassr. Ao contabilizar toda a carreira, já são 933. Faltam, portanto, apenas 67 bolas na rede para ele alcançar o tão sonhado milésimo gol.

