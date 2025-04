Após derrota, Igor Jesus fala sobre bronca de Paiva: ‘Normal o treinador ficar revoltado’

O Botafogo perdeu para o Bragantino por 1 a 0 neste sábado (12), no Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Glorioso interrompeu uma sequência de 18 jogos invicto no torneio nacional.

Com o resultado, o Alvinegro ficou na sétima colocação da tabela, com quatro pontos. Após a partida, Igor Jesus lamentou o resultado e reconheceu que a equipe errou. O atacante, aliás, colocou uma bola na trave durante o confronto.

“É normal o treinador ficar revoltado. No primeiro tempo, nós não estávamos fazendo o que ele nos pediu. Agora é trabalhar para que possamos trabalhar essa bola mais rápido, encaixar o jogo que tínhamos que fazer. Temos que ver o que erramos para que possamos fazer melhor no próximo jogo”, iniciou.

“Eu tive duas oportunidades ali, uma acabou batendo na trave e o outra o goleiro acabou fazendo uma boa defesa. Acho que isso é normal, tem dia que as coisas não vão dar certo. É continuar trabalhando para que eu possa aperfeiçoar cada vez mais”, analisou Igor Jesus.

Agora, o Glorioso encara mais dois jogos em sequência pelo Brasileirão. Pela quarta rodada, recebe o São Paulo na próxima quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Posteriormente, no domingo, pela quinta rodada, visita o Atlético-MG às 16h na Arena MRV.

