Paulinho celebra estreia com vitória pelo Palmeiras: ‘Valeu o sacrifício’

No primeiro dérbi após a final do Paulistão, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0, neste sábado (12), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão. O Alviverde teve um início avassalador e fez os dois gols em menos de 20 minutos. Contudo, o jogo também ficou marcado pela estreia de Paulinho. Principal contratação do clube na temporada, o jogador se recuperou de uma cirurgia e entrou em campo pela primeira vez ano.

ATUAÇÕES DO PALMEIRAS NO DÉRBI!

“Valeu o sacrifício, o esforço. Foi um desafio muito grande. Joguei quase oito meses machucado, com a perna fraturada, chegou um momento que estava insuportável. Foi muito difícil ter que operar, chegar em um novo clube tendo que recuperar, mas tenho que agradecer todo staff do Palmeiras, estava perturbando muito eles desde fevereiro para poder voltar. Estavam sempre me passando confiança. Vitória importante. Fico feliz de ter voltado e ter sentido confiança”, disse.

Paulinho sofreu uma fratura por estresse na tíbia da perna direita quando ainda defendia o Atlético-MG. O jogador atuou no sacrifício em quase toda a temporada anterior. Sem condições de permanecer naquela situação, fez o procedimento cirúrgico, em dezembro, para corrigir o problema. Quando o Palmeiras iniciou as conversas pela contratação, no entanto, já tinha feito a cirurgia. Entretanto, não foi um problema.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos sete pontos em nove disputados e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Corinthians, por outro lado, segue com quatro em sexto lugar. Contudo, pode perder posições ao longo da rodada. O Verdão volta a campo quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Inter, no Beira-Rio, enquanto o Timão recebe o Fluminense, no mesmo dia e horário, na Neo Química Arena.

